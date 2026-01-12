Cotización del dólar oficial y blue 12 de enero 2026: ¡todo lo que debés saber!

El dólar oficial inicia la jornada de este lunes 12 de enero 2026 con una cotización de $1440 para la compra y $1490 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA), manteniendo la tendencia de estabilidad tras el leve retroceso registrado en la rueda previa.

Por su parte, el dólar mayorista, que regula el Banco Central (BCRA) y sirve de referencia para las operaciones de comercio exterior, se ubica en los $1.456.

Seguí toda la información de hoy, lunes 12 de enero 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos .

en . Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén .

en . Cotización de los dólares financieros : MEP y CCL .

: y . Cotización del dólar blue .

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este 12 de enero 2026

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este lunes 12 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo cierran hoy las operaciones, en el último día de la semana.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1430 1475 Banco Nación 1440 1490 Banco ICBC 1435 1485 Banco BBVA 1440 1490 Banco Supervielle 1436 1489 Banco Ciudad de Bs As 1425 1485 Banco Patagonia 1440 1485 Banco Hipotecario 1435 1485 Banco Santander 1430 1485 Banco Credicoop 1435 1485 Banco Macro 1430 1495 Banco Piano 1440 1505 Banco BPN 1430 1495

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este 12 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así cierra el dólar este lunes 12 de enero 2026:

$1.442 para la compra .

. $1.495 para la venta.

Bandas cambiarias del BCRA: cuál es el techo y el piso del dólar este lunes 12 de enero 2026

En el marco del nuevo esquema de flotación que rige desde el inicio de este año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ratificó para este lunes 12 de enero 2026 un límite superior de $1.529,03 y un límite inferior de $912,91. Este mecanismo, que busca reducir la volatilidad y dar previsibilidad al mercado, establece que el techo de la banda se actualiza mensualmente tomando como referencia el dato de inflación del INDEC con dos meses de rezago; en este caso, el avance del 2,47% correspondiente al IPC de noviembre.

Mientras el tipo de cambio mayorista se mantenga dentro de este rango, la autoridad monetaria permite la libre flotación, interviniendo únicamente mediante la compra de divisas para fortalecer las reservas internacionales, que actualmente se posicionan en los USD 44.241 millones. Este sistema de bandas no solo actúa como un ancla para las expectativas de devaluación, sino que también garantiza que cualquier ajuste del dólar oficial se realice de manera gradual y alineada con la evolución de los precios internos.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 12 de enero 2026

Viernes 9 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1485 1505

Dólar MEP y CCL: así operan los dólares financieros tras la calma del oficial

En el mercado bursátil, las cotizaciones financieras operan con leves variaciones este lunes 12 de enero 2026, manteniendo la estabilidad que caracteriza el inicio de este año.

El dólar MEP (o Bolsa), obtenido mediante la compra y venta de bonos como el AL30, cerraba la jornada en $1.488.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), utilizado para girar divisas al exterior, cerraba la semana en $1.525,50.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este lunes 12 de enero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: