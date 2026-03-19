Cotizaciones del dólar: cómo inician las operaciones este jueves 19 de marzo 2026

En una jornada marcada por la previsibilidad y la consolidación del esquema de bandas de flotación, el dólar oficial inicia este jueves 19 de marzo 2026 sin variantes en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

Tras un miércoles donde la autoridad monetaria logró extender su racha positiva, el Banco Central (BCRA) busca hoy hilvanar una nueva rueda de absorción de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), con reservas internacionales brutas que se mantienen firmes por encima de los u$s46.350 millones.

Bajo el actual esquema de bandas cambiarias y con un tipo de cambio mayorista operando con un margen de seguridad del 15,3% respecto al techo de intervención, la City porteña transita una jornada de «pax» cambiaria sostenida por la liquidación estacional y la firmeza del ancla nominal. Los operadores mantienen la atención en la convergencia de las cotizaciones financieras, mientras el mercado asimila la estabilidad de los precios como el eje de la previsibilidad económica para el cierre del trimestre.

Seguí toda la información de hoy, jueves 19 de marzo 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos .

en . Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén .

en . Cotización de los dólares financieros : MEP y CCL .

: y . Cotización del dólar blue .

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 19 de marzo 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este jueves 19 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1365 1415 Banco Nación 1365 1415 Banco ICBC 1365 1425 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1385 1425 Banco Ciudad de Bs As 1355 1415 Banco Patagonia 1370 1420 Banco Hipotecario 1380 1420 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1370 1420 Banco Macro 1370 1422 Banco Piano 1375 1430 Banco BPN 1360 1430

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este jueves 19 de marzo 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este jueves 19 de marzo 2026:

$1.360 para la compra .

. $1.430 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 19 de marzo 2026

Jueves 19 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1415 1435

Dólar MEP y CCL: la brecha cambiaria toca mínimos ante la renovada demanda de activos en pesos

En el mercado de capitales, los tipos de cambio bursátiles inician la rueda de este jueves 19 de marzo 2026 profundizando su sendero de lateralización, operando con una oferta que neutraliza cualquier intento de presión alcista. El dólar MEP (o bolsa) se negocia en torno a los:

$1.425.

Muestra un retroceso marginal que sitúa la brecha con el oficial minorista en niveles mínimos para el trimestre. Esta estabilidad técnica es impulsada por la vigencia del esquema de liquidación exportadora y una mayor demanda de instrumentos de tasa en moneda local, donde los inversores ven en los bonos soberanos como el AL30 un vehículo de cobertura eficiente dentro del esquema de bandas cambiarias.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la referencia utilizada para la transferencia de divisas al exterior, se mantiene cerca de los:

$1.490.

Refleja un diferencial que apenas roza el 3,5% respecto al tipo de cambio mayorista. Para los analistas de la City, esta convergencia de precios es el síntoma más claro de la «pax cambiaria» que atraviesa marzo 2026. Con un volumen de operaciones fluido y la autoridad monetaria ratificando su capacidad de intervención, los dólares financieros funcionan hoy como un techo de cristal para las expectativas inflacionarias, permitiendo que la curva de deuda soberana continúe su recuperación en un clima de previsibilidad inversora.

Dólar tarjeta hoy: con el oficial estable en $1.415, la brecha de ahorro frente al MEP alcanza los $431

En la apertura de este jueves 19 de marzo 2026, el dólar tarjeta —referencia obligada para el pago de servicios de streaming, suscripciones digitales y consumos turísticos— se ubica en los:

$1.839,50.

Este valor, que surge de la cotización base del Banco Nación más el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, continúa posicionado como la cotización más alta del mercado legal. Ante un esquema de bandas cambiarias que mantiene al dólar oficial bajo estricto control, el «precio turista» se sostiene en una isla cambiaria que presiona el presupuesto de los usuarios minoristas.