Economía

¿Planeas cruzar a Chile?: Conocé las cotizaciones del dólar y el peso chileno hoy, 21 de enero

Los valores de las divisas a tener en cuenta si se viaja a Chile. Todos los detalles peso chileno, dólar, dólar blue.

Por Redacción

Cotización peso chileno.

En enero, el flujo de turistas neuquinos y rionegrinos hacia los pasos fronterizos de Pino Hachado y Samoré se intensifica, poniendo el foco en el costo de veranear en el país vecino.

Este miércoles 21 de enero, la cotización del peso chileno y el dólar definen el presupuesto de quienes cruzan la cordillera. Repasamos los valores actualizados en las casas de cambio de la región y qué conviene más a la hora de pagar consumos del otro lado de los Andes.

A cuánto cotiza el peso chileno hoy, miércoles 21 de enero, y su precio en dólares

Este miércoles el peso chileno cotiza a $1.63 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan $162.813 pesos argentinos.

Según informa el Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 88.954 pesos chilenos.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este 21 de enero de 2026

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores al 21 de enero del 2026.

En Neuquén, el dólar oficial está $ 1.400 para la compra y para la venta $1.470. En tanto, el Dólar blue está a $1.485 para la compra y $1.513 para la venta.

El dólar oficial cotiza a $1410 para la compra y $1460 para la venta, en las cotizaciones en Buenos Aires. En tanto, el dólar blue está a $1485 para la compra y $1.505 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy 21 de enero de 2026?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, miércoles 21 de enero, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso FronterizoEstado hoy martes (21/01/2026)Horario de atenciónRecomendaciones clave
Cardenal SamoréHABILITADO8 a 19 hs.Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO8 a 20 hs.Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados.
Pino HachadoHABILITADO8 a 20 hs.Zona con animales sueltos.
IcalmaHABILITADOEgreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.		Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados.
Hua HumHABILITADO8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados.
PichachenHABILITADODe 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.		Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.


