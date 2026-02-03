Guía de cotizaciones: peso chileno y dólar hoy para tu viaje a Chile el 3 de febrero 2026

En el arranque de esta jornada de febrero, el peso chileno muestra un leve desplazamiento en su cotización, operando con un promedio de $1,68 tras registrar valores entre los $1,67 y $1,69 en las principales pizarras de referencia.

Esta estabilidad en la moneda trasandina es seguida de cerca por los viajeros de Neuquén y Río Negro, quienes aprovechan la calma cambiaria para planificar sus gastos de cara al recambio turístico de la segunda quincena.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este martes 3 de febrero 2026?

Martes 3 de febrero 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1,68 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente 166.747 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, martes 3 de febrero de 2026?

Si planificás viajar a Chile este martes 3 de febrero 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial martes 3 de febrero 2026:

$1.420 para la compra

$1.470 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este martes 3 de enero 2026:

$ 1430 para la compra .

. $1450 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 3 de febrero de 2026?

Cerca del final de febrero 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este martes 3 de febrero 2026, según el último reporte: