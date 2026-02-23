Cotizaciones del peso chileno y dólar hoy: guía para tu viaje a Chile este 23 de febrero 2026

En una jornada marcada por la estabilidad cambiaria de fin de mes, el peso chileno opera este lunes 23 de febrero de 2026 a $1,59 para la venta en las pizarras de referencia del Banco Nación (BNA), manteniendo el valor de la rueda previa.

Para quienes operan en el mercado informal o casas de cambio regionales, la cotización del denominado«chileno blue» se mantiene con una brecha variable, mientras que el dólar tarjeta —referencia ineludible para el turismo en Chile— se posiciona en torno a los $1.807.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este lunes 23 de febrero 2026?

Lunes 23 de febrero 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1,59 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $159.236,90 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 30 de enero de 2026?

Si planificás viajar a Chile este lunes 23 de febrero 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial lunes 23 de febrero 2026:

$ 1340 para la compra

$1390 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este lunes 23 de febrero 2026:

$1.330 para la compra .

. $1.400 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, lunes 23 de febrero de 2026?

A mediados de febrero 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este lunes 23 de enero 2026, según el último reporte: