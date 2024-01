Dólar: cuánto subieron el blue, el MEP y el CCL en enero y el rol de los Bopreal

En medio de la tensión por el tratamiento de la Ley Ómnibus, el dólar libre cayó $ 20 y cerró este miércoles a $ 1.195.

De esta forma a lo largo de enero registró un alza de 18%, variación que no está muy alejada de las estimaciones de inflación para el mes.

Hace exactamente una semana la divisa paralela había tocado el máximo de $ 1.250 y a partir de ese momento inició un sostenido retroceso para quedar por debajo de los $ 1.200.

En la plaza financiera, el MEP también perforó ese valor y culminó $ 1,175, $ 20 por debajo del blue. En el primer mes del año esta cotización registró un alza de 18,2% en línea con lo que sucedió en el mercado informal.

En tanto, el Contado con Liquidación (CCL) se sumó a la tendencia bajista y completó la rueda con un retroceso a $ 1.248. Desde el inicio del mes la suba es de 28%.

La baja en el CCL está vinculada a la buena expectativa que genera la última suscripción de Bopreal Serie 1 que se realizará entre hoy y mañana por el remanente de U$S 900 millones.

Rendimientos por encima de los plazos fijos

Los incrementos que mostraron las diferentes cotizaciones del dólar lo ubicaron con rendimientos muy por encima de la tasa de plazo fijo de 9%. Esta dinámica de tasas de interés negativas sigue siendo un punto a observar por un eventual cambio de humor de los ahorristas que presione sobre el dólar.

La cotización oficial mayorista cerró el mes a $ 826,4, con un incremento de 2,3% en el período. Esta variación está en línea con el crawling peg de 2% mensual que anunció el Banco Central y que está puesta en duda por los economistas y agentes del mercado.

Consideran que mantener este ritmo de minidevaluaciones contra una inflación en la franja de 15-20% provocará la pérdida de la competitividad ganada por la devaluación al cierre del primer trimestre.

Con estos valores, la brecha entre el oficial y el blue quedó en 44%, un spread que aún es considerado adecuado por el mercado.

Las cotizaciones de futuro del dólar también operaron en retroceso. Los contratos a fin de febrero cedieron a $ 853, lo que implica un alza de 3,3%, apenas 1,3 puntos por encima del 2% que promete incrementar el BCRA.

Para fines de marzo, el precio final de la divisa se ubicó en $ 912, representa un alza mensual de 7%, 5 puntos por sobre la variación de referencia.

El Banco Central vendió dólares tras 37 ruedas positivas

En tanto, el BCRA volvió a vender dólares luego de 37 ruedas al permitirle a los importadores tomar divisas por más de U$S 360 millones. De esta forma en su operación diaria en el mercado de cambios cedió U$S 10 millones, situación que no ocurría desde el 7 de diciembre de 2023, según precisó el economista Salvador Vitelli.

El nivel de reservas brutas del Banco Central ascendió a U$S 27.635 millones, y aumentaron U$S 2.527 millones, por el ingreso del desembolso del FMI.

El dinero fue girado a las arcas del Banco Central antes del anuncio oficial, tal como lo demuestra la información diaria de la entidad.

El desembolso total fue de U$S 4.700 millones, pero U$S 1.900 les fueron girados de nuevo inmediatamente para cancelar un vencimiento de hoy, Mañana se hará otro pago de U$S 900 millones y se le girarán a la CAF U$S 960 millones, por lo que habrá una caída en las reservas.

De todas maneras en enero el saldo para el BCRA fue altamente favorable con compras por U$S 3.273 millones, según la consultora ABC Mercados.

Uno de los puntos que resalta el acuerdo con el FMI es la acumulación de reservas por U$S 10.000 millones en 2024, incorporando las U$S 2.500 que se habían conseguido en diciembre de 2023.

Domingo Cavallo advierte

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, advirtió hoy que “para eliminar la inflación lo más importante es evitar un nuevo salto cambiario antes de que se esté en condiciones de unificar y liberalizar el mercado de cambios”.

La palabra de Cavallo es muy escuchada y valorada por el presidente, Javier Milei, quien calificó a Cavallo como “el mejor economista de la historia argentina”.

El exministro de Carlos Menem siempre se mostró optimista con el plan de gobierno de MIlei e incluso se animó a pronosticar que la inflación caerá al 8% en abril.

Cavallo sostuvo que “el aumento de las retenciones a las exportaciones fue una mala idea y el hecho de que ha tenido que ser dejado de lado no debe preocupar al gobierno”.