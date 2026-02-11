Dólar: el oficial vuelve a caer y el blue subió por encima de los $1.400

El dólar en Argentina mostró movimientos mixtos en la jornada de este miércoles 11 de febrero, con la cotización oficial retrocediendo por tercera rueda consecutiva, mientras que otras variantes del mercado marcado variaciones dispares.

Así quedaron las principales cotizaciones:

Dólar oficial (Banco Nación)

Compra: $1.370

Venta: $1.420

La divisa estadounidense perdió $5 tanto en la compra como en la venta respecto a la jornada anterior, acentuando una tendencia a la baja en la banca pública nacional.

Dólar Blue

Compra: $1.145

Venta: $1.435

El dólar informal continúa presionado al alza, con una brecha relevante frente al oficial.

Dólar MEP

Compra: $1.429

Venta: $1.430,30

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

Compra: $1.471,90

Venta: $1.472,70

Dólar Tarjeta

Venta: $1.846

Qué reflejan los números

El retroceso del dólar oficial responde a un menor tipo de cambio implícito en la banca pública, en medio de una estrategia de contención cambiaria en el mercado minorista. En contraste, el dólar blue y las variantes financieras como MEP y CCL reflejan presiones en segmentos más flexibles del mercado, ligados a la oferta y demanda de divisas y las expectativas de los inversores.

El dólar Tarjeta, que surge de aplicar el recargo correspondiente para consumos en el exterior o servicios digitales, continúa marcando una cotización sensiblemente más alta que el mayorista oficial.