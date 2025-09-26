Dólar en Argentina: cotizaciones actualizadas al inicio del viernes 26 de septiembre 2025

Después de una semana marcada por la calma cambiaria y la fuerte liquidación del agro, consultá acá la cotización del dólar blue hoy, el dólar oficial, el MEP y el Contado con Liquidación (CCL). El mercado cierra la semana este viernes 26 de septiembre 2025 con valores clave que definirán la tendencia de la próxima semana.

Las cotizaciones del dólar de este viernes 26 de septiembre 2025 abren en:

Dólar Blue: $1.405 para la venta.

$1.405 para la venta. Dólar Oficial: $1.345 en Banco Nación .

$1.345 en . Dólar MEP: $1.376,41

$1.376,41 Dólar CCL: $1.402,73

Conocé acá las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros, en la apertura de la jornada cambiaria, a continuación.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: cotizaciones viernes 26 de septiembre 2025

El dólar oficial en Banco Nación abre su actividad este viernes 26 de septiembre 2025 cotizando en $1.295 para la compra y $1.345 para la venta.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar este viernes 26 de septiembre 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1295 1335 Banco Nación 1295 1345 Banco ICBC 1310 1360 Banco BBVA 1305 1360 Banco Supervielle 1312 1362 Banco Ciudad de Bs As 1295 1355 Banco Patagonia 1300 1350 Banco Santander 1310 1360 Banco Galicia Más 1320 1370 Banco Credicoop 1300 1350 Banco Macro 1310 1370 Banco Piano 1295 1360 Banco BPN 1285 1355

En tanto, en el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar abre en $1.285 para la compra y en $1.355 para la venta.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: cotizaciones viernes 26 de septiembre 2025

El dólar blue cotiza este viernes 26 de septiembre 2025 en:

Para la compra: $1.385

Para la venta: $1.405

Por su parte, los dólares financieros operan este viernes 26 de septiembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.376,41

Dólar CCL:

Apertura: $1.402,73

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿a cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.761,50 en septiembre 2025

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en septiembre 2025?

Por ahora, y desde abril pasado, ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo:

Para la compra en efectivo , rige un límite mensual de US$100 .

, rige un . Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo alrededor de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.