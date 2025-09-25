Cotización del dólar hoy 25 de septiembre 2025: todos los valores actualizados que debés conocer

El dólar hoy en Argentina: consultá la cotización del dólar blue, oficial, MEP y Contado con Liquidación (CCL) de este jueves 25 de septiembre 2025. Tras las recientes bajas, el mercado cambiario retoma la actividad con valores clave que tenés que conocer antes de operar en los bancos.

Las cotizaciones del dólar de este jueves 25 de septiembre 2025 abren en:

Dólar Blue: $1.405 para la venta.

$1.405 para la venta. Dólar Oficial: $1.360 en Banco Nación .

$1.360 en . Dólar MEP: $1.369,47

$1.369,47 Dólar CCL: $1.391,27

Conocé acá las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros, en el inicio de la jornada cambiaria, a continuación.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: cotizaciones jueves 25 de septiembre 2025

El dólar oficial en Banco Nación abre su actividad este jueves 25 de septiembre 2025 cotizando en $1.310 para la compra y $1.360 para la venta. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar este jueves 25 de septiembre 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1305 1365 Banco Nación 1310 1360 Banco ICBC 1305 1370 Banco BBVA 1315 1370 Banco Supervielle 1316 1366 Banco Ciudad de Bs As 1315 1375 Banco Patagonia 1335 1385 Banco Santander 1310 1360 Banco Galicia Más 1320 1370 Banco Credicoop 1320 1370 Banco Macro 1310 1370 Banco Piano 1305 1375 Banco BPN 1310 1370

En tanto, en el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar inicia su actividad en $1.310 para la compra y $1.370 para la venta.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: cotizaciones jueves 25 de septiembre 2025

Este jueves 25 de septiembre 2025, el dólar blue cotiza en estos valores:

Para la compra: $1.385

Para la venta: $1.405

Por su parte, los dólares financieros operan este jueves 25 de septiembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.369,47

Dólar CCL:

Apertura: $1.391,27

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.768 en septiembre 2025

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en septiembre 2025?

Por ahora, y desde abril pasado, ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo:

Para la compra en efectivo , rige un límite mensual de US$100 .

, rige un . Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo alrededor de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.