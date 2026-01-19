¡DÓLAR HOY! A cuánto cotizan dólar y dólar blue al inicio de la semana este lunes 19 de enero

El mercado cambiario inicia una nueva semana con la mirada fija en el dólar oficial, que tras profundizar su tendencia bajista el último viernes, busca consolidar un nuevo piso en las pizarras. Esta dinámica capta la atención de los ahorristas en Neuquén y Río Negro, que observan una brecha cada vez más estrecha en el inicio de la jornada.

El dólar oficial abrió hoy a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Con este movimiento, la divisa acumula una bajada de $30, alcanzando el valor más bajo desde el 20 de noviembre.

Seguí toda la información de hoy, lunes 19 de enero 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos

Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén

Cotización de los dólares financieros: MEP y CCL

Cotización del dólar blue

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este lunes 19 de enero 2026

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este lunes 19 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo cierran hoy las operaciones:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1435 1465 Banco Nación 1420 1470 Banco ICBC 1415 1465 Banco BBVA 1423 1465 Banco Supervielle 1347 1477 Banco Ciudad de Bs As 1410 1470 Banco Patagonia 1425 1475 Banco Hipotecario 1420 1470 Banco Santander 1420 1470 Banco Credicoop 1420 1470 Banco Macro 1420 1470 Banco Piano 1415 1460 Banco BPN 1395 1465

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este lunes 19 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este lunes 19 de enero 2026:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 19 de enero 2026

Lunes 19 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1480 1500

Dólar MEP y CCL: ¿a cuánto cotizan los dólares financieros hoy?

El mercado de capitales también marca el pulso de la mañana con las siguientes cotizaciones:

Dólar MEP (Bolsa): cerró la rueda en $1.471 manteniéndose como la opción legal más buscada por los ahorristas.

cerró la rueda en manteniéndose como la opción legal más buscada por los ahorristas. Dólar CCL (Contado con Liqui): Cotiza a $1.517 marcando el techo de las cotizaciones financieras.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este lunes 19 de enero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: