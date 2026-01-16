¡DÓLAR HOY! Cotización del dólar oficial y blue este 16 de enero: seguí el pulso del mercado

El mercado cambiario inicia este viernes 16 de enero con una novedad significativa en el segmento regulado. Mientras el mercado informal mantiene su estabilidad, el dólar oficial profundiza su racha bajista, alcanzando niveles de mediados de diciembre. Esta dinámica capta la atención de los ahorristas en Neuquén y Río Negro, que observan una brecha cada vez más estrecha en el inicio de la jornada.

El dólar oficial cotiza a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Con este movimiento, la divisa se encamina a cerrar la semana con una baja acumulada de $20.

Seguí toda la información de hoy, viernes 16 de enero 2026, acá:

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 16 de enero 2026

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este viernes 16 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo cierran hoy las operaciones:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1430 1460 Banco Nación 1425 1475 Banco ICBC 1425 1475 Banco BBVA 1420 1478 Banco Supervielle 1437 1477 Banco Ciudad de Bs As 1410 1470 Banco Patagonia 1435 1485 Banco Hipotecario 1420 1470 Banco Santander 1420 1470 Banco Credicoop 1435 1485 Banco Macro 1430 1482 Banco Piano 1425 1470 Banco BPN 1410 1480

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este viernes 16 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este viernes 16 de enero 2026:

$1.410 para la compra .

. $1.480 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 16 de enero 2026

Viernes 16 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1485 1505

Dólar MEP y CCL: ¿a cuánto cotizan los dólares financieros hoy?

El mercado de capitales también marca el pulso de la mañana con las siguientes cotizaciones:

Dólar MEP (Bolsa): cerró la rueda en $1.468 manteniéndose como la opción legal más buscada por los ahorristas.

cerró la rueda en manteniéndose como la opción legal más buscada por los ahorristas. Dólar CCL (Contado con Liqui): Cotiza a $1.509 marcando el techo de las cotizaciones financieras.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este viernes 16 de enero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: