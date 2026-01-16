¡DÓLAR HOY! Cotización del dólar oficial y blue este 16 de enero: seguí el pulso del mercado
Minuto a minuto: así cotizan el dólar oficial, el blue y el MEP este viernes 16 de enero. Los valores del Banco Provincia de Neuquén y la cotización actualizada para quienes vacacionan en el exterior.
El mercado cambiario inicia este viernes 16 de enero con una novedad significativa en el segmento regulado. Mientras el mercado informal mantiene su estabilidad, el dólar oficial profundiza su racha bajista, alcanzando niveles de mediados de diciembre. Esta dinámica capta la atención de los ahorristas en Neuquén y Río Negro, que observan una brecha cada vez más estrecha en el inicio de la jornada.
El dólar oficial cotiza a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Con este movimiento, la divisa se encamina a cerrar la semana con una baja acumulada de $20.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 16 de enero 2026
¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este viernes 16 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo cierran hoy las operaciones:
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1430
|1460
|Banco Nación
|1425
|1475
|Banco ICBC
|1425
|1475
|Banco BBVA
|1420
|1478
|Banco Supervielle
|1437
|1477
|Banco Ciudad de Bs As
|1410
|1470
|Banco Patagonia
|1435
|1485
|Banco Hipotecario
|1420
|1470
|Banco Santander
|1420
|1470
|Banco Credicoop
|1435
|1485
|Banco Macro
|1430
|1482
|Banco Piano
|1425
|1470
|Banco BPN
|1410
|1480
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este viernes 16 de enero 2026
Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así abre el dólar este viernes 16 de enero 2026:
- $1.410 para la compra.
- $1.480 para la venta.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 16 de enero 2026
Viernes 16 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1485
|1505
Dólar MEP y CCL: ¿a cuánto cotizan los dólares financieros hoy?
El mercado de capitales también marca el pulso de la mañana con las siguientes cotizaciones:
- Dólar MEP (Bolsa): cerró la rueda en $1.468 manteniéndose como la opción legal más buscada por los ahorristas.
- Dólar CCL (Contado con Liqui): Cotiza a $1.509 marcando el techo de las cotizaciones financieras.
Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este viernes 16 de enero 2026
El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:
- $1.911 en enero 2026.
