Plazo fijo en alza: cuánto gano si deposito $6.500.000 a 30 días en la segunda semana de octubre 2025

Con un mercado cambiario marcado por la directa intervención del Tesoro de Estados Unidos, las tasas de plazos fijos ofrecidas por las entidades financieras siguen registrando cambios. La evolución de la inflación plantea dudas sobre qué hacer con los pesos excedentes.

Desde marzo 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa de interés mínima por los plazos fijos que constituyan sus clientes, teniendo total libertad para fijarla. La política monetaria del Gobierno transita la fase denominada «de emisión cero», que se inició con la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis).

Tras la supresión de las Lefis, no existe una explícita tasa de política monetaria y al no estar los bancos obligados a pagar una tasa mínima, se ha incrementado la competencia en busca de los ahorros de las personas.

Plazo fijo sin techo: tasas, banco por banco

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Galicia es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 43% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco ICBC, con un rendimiento del 41,45% n.a. A continuación, la tabla informada por el Banco Central con el top 10 completo.

Por fuera de este top 10, el Banco Central relevó los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destaca el Banco Voii, que paga una tasa nominal anual (TNA) del 49%.

Banco TNA TEM Monto a 30 días Banco Voii 49,00% 4,083% $6.765.395 Banco Bica 48,00% 4,000% $6.760.000 Banco CMF 47,00% 3,917% $6.754.605 Banco Mariva 44,00% 3,667% $6.738.355 Banco del Sol 44,00% 3,667% $6.738.355 Banco Galicia 43,00% 3,875% $6.751.875 Banco Meridian 42,50% 3,875% $6.751.875 Banco Hipotecario 41,50% 3,458% $6.724.770 Banco ICBC 41,45% 3,454% $6.724.510 Banco Comafi 40,50% 3,375% $6.719.375 Banco de la Provincia de Córdoba 39,50% 3,292% $6.713.980 Banco Nación 39,00% 3,250% $6.711.250 Banco Macro 39,00% 3,250% $6.711.250 Banco BBVA 39,00% 3,250% $6.711.250 Banco Credicoop 39,00% 3,250% $6.711.250 Banco del Chubut 39,00% 3,250% $6.711.250 Banco Provincia de Tierra del Fuego 39,00% 3,250% $6.711.250 Banco Dino 38,00% 3,167% $6.705.855 Banco Julio 37,00% 3,080% $6.700.200 Banco Santander 35,00% 2,917% $6.689.605 Banco Ciudad de Buenos Aires 35,00% 2,917% $6.689.605 Banco Supervielle 34,50% 2,875% $6.686.875 Banco Provincia de Neuquén (BPN) 34,00% 2,833% $6.684.145 Banco Patagonia 34,00% 2,833% $6.684.145 Banco Provincia de Buenos Aires 34,00% 2,833% $6.684.145

En la última columna de la tabla anterior se muestra cuánto se cobra al cabo por colocar a 30 días $9.500.000 en cada banco. Esto surge de sumar al capital invertido la tasa efectiva mensual (TEM). Por ejemplo, si coloco $6.500.000 a 30 días en Banco Nación, al cabo del plazo se acreditarán en mi caja de ahorro $6.500.000×1,0325 = $6.711.250. Es decir, el rendimiento será de $211.250.

Plazo fijo: ¿le ganará a la inflación?

La tasa efectiva mensual que, en promedio, pagan estos 25 bancos es del 3,345%. Esto está por encima de la inflación proyectada para octubre 2025.

Si tomamos el 49% n.a que paga el Banco Voii (el extremo superior de la tabla del Banco Central), se obtiene una tasa efectiva mensual del 4,083%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se espera para octubre 2025 una inflación del 2%. Es decir, en este caso habría rendimiento real positivo.

La tasa efectiva surge de reinvertir en plazo fijo, mes a mes, el capital original más los intereses que fueron devengados. Cabe insistir en que los porcentajes informados corresponden a colocaciones a 30 días y no considera los cambios de tasas que pudieran acontecer más adelante.