Dólar hoy martes 18 de noviembre 2025: cotizaciones oficial, blue y financieros

La cotización del dólar hoy, martes 18 de noviembre 2025, marca el pulso de la jornada económica. Consultá aquí el valor de venta y compra del dólar blue, el oficial y las opciones financieras (MEP y CCL). Ofrecemos un seguimiento detallado de la brecha cambiaria y analizamos las claves que definen la temperatura de la City porteña.

El dólar oficial inicia este martes 18 de noviembre 2025 en:

$1.425 en Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue abre hoy en:

$1.435 para la venta.

En tanto, el dólar en el Banco Provincia de Neuquén arranca en:

$1.425 para la venta.

Dólares financieros.

Repasá acá la cobertura completa de la jornada cambiaria de este martes 18 de noviembre 2025. Analizamos la apertura, la evolución diaria y el cierre de los mercados, explicando cómo afecta al valor de todas las cotizaciones del dólar.

Seguí toda la información acá.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este martes 18 de noviembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este martes 18 de noviembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para que conozcas cómo inician las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1365 1415 Banco Nación 1375 1425 Banco ICBC 1365 1425 Banco BBVA 1380 1430 Banco Supervielle 1377 1417 Banco Ciudad de Bs As 1360 1420 Banco Patagonia 1390 1440 Banco Hipotecario 1380 1420 Banco Santander 1375 1425 Banco Credicoop 1375 1425 Banco Macro 1365 1420 Banco Piano 1370 1440 Banco BPN 1355 1425

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este martes 18 de noviembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así cerró el dólar este martes 18 de noviembre 2025:

$1.355 para la compra .

. $1.425 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 18 de noviembre 2025

Martes 18 de noviembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1415 1435

Los dólares financieros operan este martes 18 de noviembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.445,85

Dólar CCL:

Apertura: $1.495,58

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este martes 18 de noviembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.839,5 en noviembre 2025.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025

Dólar oficial en noviembre 2025:

Piso de la banda: $932

Techo de la banda: $1.501

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: