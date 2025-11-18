Revés para Alberto Fernández en la causa Seguros: confirmaron el procesamiento del expresidente

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió hoy el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa por la contratación de seguros durante su gobierno. Los detalles en esta nota.

Causa Seguros: Casación confirmó el procesamiento de Alberto Fernández

La resolución que confirma el procesamiento de Alberto Fernández también alcanza al broker Héctor Martínez Sosa y a su esposa, María Cantero, quien fuera secretaria privada del exmandatario.

Además, Casación procesó a Osvaldo Alfredo Tortora; Agustín Beraldi; Emanuel Raúl Andrés Calvo y Andrés Severino, todos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y, en el caso de Cantero, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También confirmó los procesamientos y prohibiciones de salida del país de Alberto Carlos Pagliano, Gustavo Carlos García Argibay, Carlos Alberto Soria, Fernando Arana y Mauro Damián Tanos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación contra la administración pública.

Fabiola Yánez ratificó que Alberto Fernández la golpeó

La exprimera dama Fabiola Yánez confirmó en la mesa de Mirtha Legrand que sufrió violencia física por parte del expresidente Alberto Fernández. En uno de los momentos más impactantes de la entrevista, la conductora le preguntó directamente por un episodio de agresión.

El tenso ida y vuelta comenzó cuando Mirtha Legrand interpeló a su invitada: “A mí me interesa saber, ¿él te golpeaba? (…) ¿Ese ojo morado existió? Porque lo vimos en foto”. Fabiola Yánez, visiblemente afectada, no esquivó la pregunta y confirmó el hecho: «Sí, existió». Acto seguido, dio detalles del episodio.

Con información de NA