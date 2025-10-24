Dólar hoy viernes 24 de octubre 2025: todas las cotizaciones y qué esperar en la previa electoral

Conocé el precio del dólar hoy, viernes 24 de octubre 2025, en Argentina. Seguí la cotización del dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el Contado con Liquidación (CCL) en la última rueda cambiaria de la semana, marcada por la expectativa previa a las elecciones 2025. Te mostramos todos los tipos de cambio que necesitás saber.

El Dólar Oficial abre la jornada este viernes 24 de octubre 2025 en:

$1.515 en Banco Nación.

Mientras que el Dólar Blue inicia hoy la jornada en:

$1.525 para la venta.

El Dólar en el Banco Provincia de Neuquén, en tanto, arranca en:

$1.515 para la venta.

En cuanto a los dólares financieros, los mercados comienzan este viernes 24 de octubre 2025 con atención en la brecha cambiaria. Hay expectativa por la volatilidad en ambos tipos de cambio antes de las elecciones 2025. Repasá toda la información acá.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 24 de octubre 2025

Acá, te contamos cómo inician hoy las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este viernes 24 de octubre 2025: el dólar oficial en Banco Nación comienza en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así abren hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1470 1520 Banco Nación 1455 1505 Banco ICBC 1445 1510 Banco BBVA 1465 1520 Banco Supervielle 1464 1504 Banco Ciudad de Bs As 1460 1520 Banco Patagonia 1470 1520 Banco Santander 1455 1505 Banco Galicia Más 1470 1520 Banco Credicoop 1465 1515 Banco Macro 1450 1525 Banco Piano 1460 1530 Banco BPN 1445 1515

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este viernes 24 de octubre 2025

En el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar inicia la quinta ronda cambiaria en estos valores, este viernes 24 de octubre 2025:

$1.445 para la compra .

. $1.515 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 24 de octubre 2025

Viernes 24 de octubre 2025. El dólar blue comienza la ronda cotizando:

Para la compra: $1.505

Para la venta: $1.525

Los dólares financieros operan este viernes 24 de octubre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.543,29

Dólar CCL:

Apertura: $1.563,03

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este viernes 24 de octubre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.956,50 en octubre 2025.

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en octubre 2025

En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para octubre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: