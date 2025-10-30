Dólar jueves 30 de octubre 2025: lo que necesitás saber hoy

Dólar hoy: consultá el precio del dólar oficial este jueves 30 de octubre 2025 y seguí la cotización del día. Te mostramos el valor de apertura del dólar blue, el dólar MEP y el Contado con Liquidación (CCL). Conocé acá el precio de todas las divisas que impactan en la economía argentina.

Dólar Oficial inicia la jornada este jueves 30 de octubre 2025 en:

$1.465 en Banco Nación.

Dólar Blue arranca hoy en:

$1.460 para la venta.

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén se activa en:

$1.475 para la venta.

Dólares financieros.

Los mercados comienzan este jueves 30 de octubre 2025 con la atención puesta en la brecha cambiaria y su devenir, en base a las últimas novedades del gobierno de Javier Milei.

Seguí toda la información acá.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 30 de octubre 2025

Cómo abren hoy las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este jueves 30 de octubre 2025. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así comienzan hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1410 1460 Banco Nación 1415 1465 Banco ICBC 1390 1455 Banco BBVA 1405 1460 Banco Supervielle 1435 1475 Banco Ciudad de Bs As 1420 1480 Banco Patagonia 1410 1470 Banco Santander 1420 1470 Banco Galicia Más 1420 1470 Banco Credicoop 1430 1480 Banco Macro 1405 1465 Banco Piano 1420 1485 Banco BPN 1405 1475

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este jueves 30 de octubre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN): el dólar abre la cuarta ronda cambiaria de la semana este jueves 30 de octubre 2025 cotizando:

$1.405 para la compra .

. $1.475 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 30 de octubre 2025

Jueves 30 de octubre 2025. El dólar blue abre en estos valores:

Para la compra: $1.440

Para la venta: $1.460

Los dólares financieros operan este jueves 30 de octubre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.475,21

Dólar CCL:

Apertura: $1.487,20

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este jueves 30 de octubre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.898 en octubre 2025.

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en octubre 2025

En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para octubre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: