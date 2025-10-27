Dólar lunes 27 de octubre 2025: precios y análisis después de las elecciones

El precio del dólar reacciona a los resultados electorales. Este lunes 27 de octubre 2025, el mercado cambiario abre con una tendencia a la baja para el dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros (MEP y CCL). Seguí en esta nota la cotización de todos los tipos de cambio.

El Dólar Oficial inicia la jornada este lunes 27 de octubre 2025 en:

$1.515 en Banco Nación.

Mientras que el Dólar Blue arranca hoy la jornada en:

$1.510 para la venta.

El Dólar en el Banco Provincia de Neuquén, en tanto, comienza en:

$1.525 para la venta.

En cuanto a los dólares financieros, los mercados inician este lunes 27 de octubre 2025 con atención en la brecha cambiaria, tras la expectativa por la volatilidad en ambos tipos de cambio en la previa de las elecciones 2025. Repasá toda la información acá.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este lunes 27 de octubre 2025

Acá, te contamos cómo abren hoy las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este lunes 27 de octubre 2025. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así abren hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1465 1515 Banco Nación 1465 1515 Banco ICBC 1435 1510 Banco BBVA 1465 1520 Banco Supervielle 1473 1513 Banco Ciudad de Bs As 1460 1520 Banco Patagonia 1470 1520 Banco Santander 1455 1505 Banco Galicia Más 1470 1520 Banco Credicoop 1465 1515 Banco Macro 1450 1525 Banco Piano 1460 1530 Banco BPN 1455 1525

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este lunes 27 de octubre 2025

En el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar inicia la primera ronda cambiaria de la semaa en estos valores, este lunes 27 de octubre 2025:

$1.455 para la compra .

. $1.525 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 27 de octubre 2025

Lunes 27 de octubre 2025. El dólar blue cotiza:

Para la compra: $1.490

Para la venta: $1.510

Los dólares financieros operan este lunes 27 de octubre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.549,44

Dólar CCL:

Apertura: $1.567,21

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este lunes 27 de octubre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.969,50 en octubre 2025.

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en octubre 2025

En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para octubre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: