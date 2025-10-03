Dólar viernes 3 de octubre 2025: precios oficiales y blue en la apertura del mercado cambiario

DÓLAR EN ARGENTINA este viernes 3 de octubre 2025: el mercado cambiario abre hoy una nueva jornada clave, con expectativa hacia el cierre de la semana. Conocé la cotización del dólar hoy: el precio del dólar blue, el dólar oficial y cómo operan los dólares financieros más relevantes, el dólar MEP y el Contado Con Liquidación (CCL).

Las cotizaciones del dólar de este viernes 3 de octubre 2025 abren en:

Dólar Blue: $1.450 para la venta.

$1.450 para la venta. Dólar Oficial: $1.450 en Banco Nación .

$1.450 en . Dólar MEP: $1.500

$1.500 Dólar CCL: $1.548,41

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: cotizaciones viernes 3 de octubre 2025

Acá, repasá las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la apertura de la jornada cambiaria de este viernes 3 de octubre 2025 a continuación. El dólar oficial en Banco Nación abre hoy en $1.400 para la compra y en $1.450 para la venta.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar hoy.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1400 1450 Banco Nación 1400 1450 Banco ICBC 1395 1455 Banco BBVA 1400 1455 Banco Supervielle 1406 1456 Banco Ciudad de Bs As 1400 1460 Banco Patagonia 1400 1450 Banco Santander 1400 1450 Banco Galicia Más 1405 1455 Banco Credicoop 1400 1450 Banco Macro 1405 1470 Banco Piano 1400 1470 Banco BPN 1390 1460

Banco Provincia de Neuquén (BPN) registra estos valores de dólar en su apertura, este viernes 3 de octubre 2025: se ofrece en $1.390 para la compra y en $1.460 para la venta.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: cotizaciones viernes 3 de octubre 2025

El dólar blue abre este viernes 3 de octubre 2025 en:

Para la compra: $1.430

Para la venta: $1.450

Por su parte, los dólares financieros operan este viernes 3 de octubre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.500

Dólar CCL:

Apertura: $1.548,41

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿a cuánto cotiza el dólar tarjeta en octubre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.885 en octubre 2025

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante octubre 2025?

En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en octubre 2025?

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: