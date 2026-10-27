La Bolsa de San Pablo intenta rebotar tras el derrumbe por la reelección de Lula, pero Citi y BCA le bajan la nota a Brasil

La Bolsa de San Pablo busca recuperarse tras su peor caída diaria desde marzo de 2020, provocada por la reelección de Lula. (Foto: gentileza)

Los mercados de Brasil intentan este martes recuperar parte de lo perdido tras el desplome del lunes, provocado por la reelección de Lula da Silva. Cerca de las 11, el índice Bovespa subía 0,24%, a 177.029 puntos, mientras el dólar retrocedía a la zona de 5,32 reales.

El rebote, sin embargo, está lejos de ser firme. El Bovespa llegó a ganar 1,09% en la primera hora, hasta 178.526 puntos, pero minutos después pasó a terreno negativo y tocó un mínimo de 176.005 puntos, arrastrado por Vale, que caía 2,4%, y Petrobras, cuyas acciones preferenciales cedían 1,2%. Del lado de las subas se ubicaban los grandes bancos y las cadenas minoristas, los papeles más castigados el lunes.

Qué pasó el lunes en la Bolsa de San Pablo y con el real tras el triunfo de Lula

En la primera rueda después del balotaje del domingo, el Bovespa se hundió 13,88% y cerró en 176.608 puntos, su mayor caída diaria desde marzo de 2020. En el peor momento de la jornada llegó a perder más de 17%, y el dólar comercial saltó 8,2% hasta 5,40 reales, después de haber tocado los 5,60 por la mañana.

La reacción se explica porque buena parte de los inversores había apostado a un triunfo del senador Flávio Bolsonaro, al que veían más alineado con un ajuste rápido de las cuentas públicas. Lula se impuso con el 51,78% de los votos válidos contra el 48,22% de su rival y obtuvo así su cuarto mandato.

Este martes, la recuperación del real también aflojó la presión sobre las tasas de interés, que bajaban en toda la curva. Según el portal financiero InfoMoney, el Tesoro Nacional volvió a intervenir con recompras de bonos indexados a la inflación y canceló una licitación de letras para calmar el mercado de deuda.

Citi y BCA Research recomiendan reducir la exposición a los activos brasileños

El castigo de los mercados vino acompañado por un cambio de recomendación de dos firmas de peso. Según informó la agencia Reuters, Citigroup cerró el lunes su recomendación de “sobreponderar” las acciones brasileñas y su posición compradora en reales, mientras que BCA Research bajó a Brasil frente al resto de los mercados emergentes.

“Dado el resultado de la elección, cerramos nuestro riesgo Brasil”, sostuvo el banco estadounidense. BCA, en tanto, consideró que la victoria de Lula “pone fin a la perspectiva de un gobierno ortodoxo que aporte mejoras estructurales a las cuentas fiscales y al crecimiento potencial de Brasil”.

La consultora rebajó las acciones de “neutral” a “infraponderar” por el aumento del riesgo de impago, un crecimiento más débil y la presión inflacionaria de una moneda depreciada. También pasó de “sobreponderar” a “infraponderar” los bonos en moneda local y el crédito soberano, por el deterioro de la dinámica de la deuda.

Los propios analistas dejan abierta la puerta a una corrección. Citi admitió que los precios podrían caer más allá de sus niveles justos porque el mercado venía muy posicionado a favor de Brasil, y los estrategas reconocen que un Congreso más conservador puede funcionar como freno a una política fiscal más laxa.

Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, dijo que le planteó a Lula la necesidad de dar una señal al mercado y aseguró que hay medidas fiscales listas para presentar. Los inversores también siguen la conferencia del presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, y esperan definiciones sobre quién conducirá la economía en el nuevo mandato.

Cómo impacta la volatilidad de Brasil en los Cedear y en la economía argentina

El vaivén también se siente en la plaza local, donde se negocian Cedear de compañías brasileñas como Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco y Nu Holdings, además del fondo EWZ, que replica a las principales acciones del país vecino. Esos certificados siguen la cotización de los papeles en Wall Street y el movimiento del dólar contado con liquidación, por lo que la volatilidad brasileña se traslada directo a las carteras de los inversores argentinos.

Más allá de la Bolsa, Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y la debilidad del real tiene efectos concretos. Una moneda brasileña más barata abarata en dólares los productos y las vacaciones en ese país de cara al verano, pero a la vez le resta competitividad a lo que la Argentina le vende a su vecino.