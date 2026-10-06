Inflación: consultoras advierten que el IPC volvió a subir a cerca del 2% en septiembre

La inflación de septiembre en Argentina mostró una aceleración respecto al mes previo y se ubicó cerca del 2% mensual, según las proyecciones de distintas consultoras privadas. En sus resultados presentaron diversos valores sobre las estimaciones del mes pasado.

Este comportamiento interrumpió la tendencia a la baja que se registraba desde abril, quebrada únicamente por un leve salto en julio, tras haber alcanzado en agosto el nivel más bajo en 14 meses con un 1,7%.

El principal factor de presión sobre el índice general fue el incremento en los precios de los alimentos y bebidas, una de las categorías de mayor peso dentro de la canasta del Índice de Precios al Consumidor. Según mencionó el medio Noticias Argentinas, diversos relevamientos señalan que las subas en bienes de consumo básico se intensificaron durante las últimas semanas del mes.

Los informes privados se conocen de manera previa a la difusión de los datos oficiales del Relevamiento de Expectativas de Mercado que publica el Banco Central. Del mismo modo, la actualización del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires aportará mayores precisiones sobre el comportamiento de las marcas en el ámbito metropolitano.

Con estas estimaciones, el comportamiento de los precios minoristas refleja la persistencia de tensiones en los productos de primera necesidad, mientras los analistas evalúan la trayectoria de las variables macroeconómicas para el último tramo del año.

Cuáles fueron los cálculos y el impacto en la canasta de consumo

Entre las estimaciones del sector privado, la consultora LCG reportó un alza del 1,7% en alimentos durante la última semana de septiembre, lo que acumuló una variación del 2,7% en las cuatro semanas del mes. Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso proyectó una inflación general del 2,0%, impulsada por un incremento del 3,2% en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas.

En la misma línea, la firma Eco Go situó la variación del índice de precios minoristas en el 2,0% mensual. Según los análisis de la entidad, el indicador se ubicó tres décimas por encima de la marca registrada en agosto debido al peso de los componentes estacionales.

Las mediciones de C&T Asesores Económicos arrojaron una suba del 1,9% para el nivel general. Dentro de su relevamiento, los alimentos registraron el mayor ritmo de aumento desde el mes de mayo, con una marcada incidencia de las verduras, que aumentaron un 11%, y de la carne, que mostró un avance del 2,1%.

Asimismo, la consultora Analytica observó una variación del 0,8% en el precio de los alimentos durante los últimos siete días de septiembre, cerrando un promedio de cuatro semanas con un aumento del 2,8%. A partir de estos datos, la consultora coincidió en proyectar una inflación general cercana al 2% para el período.