Inflación de octubre 2026: los relevamientos privados anticipan un incremento mensual del 1,8%

Las estimaciones de las principales consultoras privadas anticipan que el índice de precios minoristas de octubre se ubicará en el 1,8%, marcando una leve desaceleración respecto al 1,9% de septiembre, aunque el propio Gobierno admitió que el ritmo de descenso es menor al esperado debido al impacto del contexto internacional.

El índice de precios minoristas de octubre se encamina a registrar una variación mensual del 1,8%, según los relevamientos preliminares de las principales consultoras privadas que analizan la evolución económica del país.

El medio Infobae afirmó que este porcentaje representa una reducción marginal de 0,1 puntos porcentuales en comparación con el 1,9% que marcó septiembre, mes que a su vez había interrumpido la tendencia descendente tras el 1,7% registrado en agosto.

A pesar de este leve alivio mensual, las cifras continúan ubicándose por encima de las expectativas iniciales del equipo económico, que preveía una convergencia más rápida hacia metas inflacionarias más bajas durante el transcurso de este año.

De consolidarse este guarismo en la última semana del mes, octubre se encamina a dejar el segundo dato mensual más bajo de los últimos doce meses, configurando un escenario de moderada estabilidad dentro de un proceso de enfriamiento general.

Las variante en los precios de alimentos y los factores de contención

En el análisis desagregado, los rubros de alimentos y bebidas continúan traccionando el índice general, reflejando incrementos consecutivos en las mediciones semanales de diversas consultoras económicas del mercado local.

La consultora LCG reportó que el segmento de alimentos y bebidas acumuló siete semanas consecutivas de alzas al registrar una suba del 0,5% en la tercera semana de octubre, impulsada principalmente por los precios de las carnes y las bebidas.

La medición de EcoGo arrojó un incremento semanal del 0,59% en el rubro alimentario, proyectando a su vez un nivel general de precios minoristas ubicado en el 1,8% para la totalidad del mes. Como contrapartida de estas subas, los informes sectoriales detectaron factores de moderación que amortiguaron el impacto final, tal como ocurrió con la baja del 1,75% registrada en el segmento de prendas de vestir.

Por su parte, la consultora Invecq midió un incremento semanal de los precios del 0,9% en el mismo período analizado, situando el promedio móvil de las últimas cuatro semanas en una variación estimada del 1,8 por ciento.

La respuesta del Gobierno ante el ritmo de inflación y las posibles causas

Frente a la difusión de estas proyecciones privadas, el presidente Javier Milei reconoció recientemente que el ritmo al que desciende la inflación se ha vuelto más lento de lo que la administración nacional tenía previsto.

Durante una entrevista radial, el mandatario argumentó que la evolución de los precios se encuentra condicionada por los efectos del escenario global y las variables macroeconómicas que impactan directamente sobre la actividad local.

El jefe de Estado señaló que el indicador de riesgo país superó los 700 puntos y que la economía muestra un crecimiento inferior al proyectado inicialmente por el Palacio de Hacienda. Según la lectura oficial, esta menor expansión económica genera que la demanda genuina de dinero evolucione por debajo de lo necesario, traduciéndose en una desaceleración inflacionaria más gradual de la esperada.