Sube el precio del petróleo tras el rechazo de Trump al acuerdo con Irán y el ataque a cuatro buques en el Estrecho de Ormuz

La crisis geopolítica en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de máxima tensión que alteró de forma directa a los mercados internacionales. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, clausuró de manera categórica la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz con Irán, en el marco de la guerra que el país norteamericano e Israel sostienen con la nación islámica desde febrero de este año.

«No necesitamos un trato con Irán», sentenció el mandatario a través de su cuenta en la plataforma Truth Social, para dejar en claro que el conflicto bélico no tiene una resolución diplomática a la vista.

Las declaraciones de Trump frenaron la tendencia a la baja que registraba el crudo y provocaron una rápida reversión en los principales indicadores financieros globales. En el mercado de Londres, los futuros del petróleo Brent experimentaron un repunte de hasta un 1,8%, al quebrar la barrera de los 94 dólares el barril de forma transitoria. El contrato correspondiente al mes de enero operó con un avance del 1,1% para ubicarse en los 93,78 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ascendió un 1,3% para cotizar a 87,62 dólares, según los reportes de QZ.

El mensaje del líder republicano disipó los rumores de negociaciones que habían deprimido los precios a comienzos de la semana, cuando el Brent perforó el piso de los 100 dólares tras la propia sugerencia presidencial sobre el freno a los ataques estadounidenses. Sin embargo, la Casa Blanca endureció su postura y justificó la continuidad de la presión económica, al argumentar que «el bloqueo y las sanciones económicas contra Irán están funcionando».

«Ya pasaron los días de los acuerdos. ¡Tenemos su dinero, cientos de miles de millones de dólares, y tenemos su Estrecho!«, exclamó Trump para dar por terminada cualquier vía de diálogo con Teherán.

El freno a JD Vance y la guerra en el mar

Según Reuters, el cambio de rumbo adoptado por la Casa Blanca impactó de lleno en la agenda del vicepresidente JD Vance, quien se había posicionado como el principal articulador de una eventual tregua. En el mes de abril, Vance encabezó rondas de negociaciones en Pakistán que derivaron en un frágil memorándum de entendimiento que colapsó a las pocas semanas. Recientemente, el funcionario culpó a la guerra con Irán por los duros reveses sufridos por el Partido Republicano en las elecciones de medio término y recomendó ponerle un punto final al conflicto.

Ante este diagnóstico crítico, Trump le ordenó a su vicepresidente abortar las gestiones diplomáticas para concentrar su atención total en un expediente de política interna. El mandatario le encomendó a Vance que enfoque su atención absoluta en los supuestos casos de crimen y corrupción dentro de las ciudades y los estados gobernados por el Partido Demócrata. Esta decisión presidencial desactivó de forma automática el cónclave que, según reveló The Wall Street Journal, Vance analizaba concretar cara a cara con un alto funcionario de seguridad iraní.

Mientras la diplomacia colapsa en los despachos políticos, la violencia escala en el mar. Las fuerzas militares de Irán confirmaron este jueves que cuatro buques petroleros sufrieron daños por explosiones al navegar por el Estrecho de Ormuz. Según la versión de la Marina de la Guardia Revolucionaria, las naves ingresaron por una ruta no autorizada de esta vía marítima estratégica y detonaron minas navales, tras desoír las advertencias radiales e inhabilitar los sistemas de radar.

Los reportes de la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) validaron los ataques, aunque precisaron que uno de los barcos impactó contra «un proyectil no identificado» al salir del estrecho, lo cual desató un incendio en la sala de máquinas. La escalada de violencia resulta incesante. De acuerdo a los datos recopilados por el Washington Institute for Near East Policy, las primeras jornadas de noviembre acumulan al menos 10 barcos atacados, tras el récord de 37 incidentes registrados en octubre.

La ofensiva hutí y el impacto en Arabia Saudita

El tablero del conflicto sumó un nuevo frente de alta complejidad tras el accionar de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados directos del régimen de Irán. La agrupación militar se adjudicó este jueves una serie de ataques contra puntos estratégicos de Arabia Saudita, socio clave de los Estados Unidos en la región. Los voceros del movimiento yemení informaron el ataque con drones y misiles balísticos contra una estación de bombeo perteneciente al oleoducto East-West, así como contra instalaciones petroleras en la ciudad de Yanbu, sobre la costa del Mar Rojo, y un edificio de la compañía estatal Aramco en la capital, Riad.

La coalición militar liderada por Arabia Saudita, que combate a los hutíes desde que tomaron el control de Saná en 2014, ratificó las hostilidades. Las autoridades confirmaron la interceptación y destrucción de dos drones explosivos orientados hacia Riad y la Provincia Oriental, zona neurálgica por sus inmensos yacimientos de crudo. La escalada ocurre mientras el reino saudí intenta sostener el mercado mundial. Frente al bloqueo sistemático en el Estrecho de Ormuz impulsado por Irán, Riad desvió unos 4 millones de barriles diarios a través del oleoducto East-West hacia Yanbu, un volumen que representa el 4% del suministro global.

Por su parte, el régimen iraní mantiene una posición inflexible de cara a las presiones de occidente. Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, aseguró que el país no enviará «ni un solo átomo» de sus reservas de material nuclear enriquecido hacia el extranjero. En sintonía con este choque de posturas, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, calificó como «absurdas» las condiciones planteadas por Irán para alcanzar un armisticio, tras rechazar de plano el pedido de reparaciones económicas por los daños del conflicto y garantizar que Donald Trump no validará un mal acuerdo.