Milei afirmó que «Argentina tiene todo para convertirse en un polo tecnológico»

El presidente Javier Milei aseguró que la Argentina tiene condiciones para convertirse en un polo tecnológico y destacó el potencial de sus recursos naturales y su capital humano. Lo hizo durante la Gala Endeavor Argentina 2026, que se realizó este jueves por la noche en Rut Haus, en la Ciudad de Buenos Aires, ante emprendedores de distintos puntos del país.

Durante su discurso, el mandatario se refirió al impacto de la revolución tecnológica en la economía y rechazó que los avances en este campo provoquen necesariamente una destrucción del empleo. Por el contrario, sostuvo que la tecnología permite aumentar la productividad y mejorar las condiciones de vida.

«La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo. Esa productividad se traduce en salarios más altos, en productos más baratos y así cosas que antes eran un lujo hoy se encuentran al alcance de cualquiera», afirmó.

En esa línea, señaló que el crecimiento productivo se desarrolla a diferentes ritmos según el país y la época, pero que sus beneficios terminan alcanzando a distintos sectores de la sociedad. «Sobre todo a los más pobres, los que más ganan cuando todo se abarata», agregó.

El potencial de Argentina en la industria tecnológica

Milei también destacó el desarrollo de la inteligencia artificial y sus posibles aplicaciones en áreas como la salud y la educación. En ese contexto, se refirió a las oportunidades que tiene el país para participar de esa industria.

«Argentina tiene todo para ser protagonista», expresó el Presidente, quien mencionó entre las fortalezas nacionales los recursos energéticos, los minerales y el talento humano.

Además, vinculó esas condiciones con la política económica de su administración y la decisión de avanzar en la desregulación para reducir las trabas a la actividad privada.

«Somos un país con energía, minerales y talento y un gobierno que decidió sacar las trabas del camino», sostuvo.

Al cerrar su intervención ante los emprendedores, Milei reiteró su visión sobre las posibilidades de desarrollo tecnológico del país: «Argentina ha demostrado tener todo para convertirse en un polo tecnológico».