En Estados Unidos aseguran que el gobierno negocia un préstamo por USD 5 000: qué podría cubrir Caputo con la asistencia

El cierre de la semana pasada quedó marcado por una publicación del Wall Street Journal, que aseguró que se había cancelado el paquete de asistencia privada por USD 20.000 millones que negociaban bancos de Estados Unidos con el Gobierno argentino. La noticia obligó al equipo económico a salir a responder. Y aunque el ministro Luis Caputo afirmó que “nunca hablaron de esa cifra” —pese a que el dato había sido adelantado públicamente por el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent—, el funcionario no negó la segunda parte del artículo: que ahora se discute un monto menor, en torno a USD 5.000 millones.

“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de USD 20.000 millones. Es una operación más, con la sola intención de generar confusión”, escribió Caputo en X. Sin embargo, Bessent confirmó en Washington, durante la negociación del swap, que los USD 20.000 millones estaban previstos como una operación de manejo de pasivos, lista para activarse “en caso de necesitarlo”.

Caputo amplió la explicación durante el fin de semana: tras las elecciones y la buena reacción de los mercados, el Gobierno considera “una mejor señal” avanzar sin esa ayuda extraordinaria.

Qué implicaría un préstamo repo de USD 5.000 millones

Más allá de las contradicciones entre Buenos Aires y Washington —que provocaron una caída de los bonos y un repunte del riesgo país por encima de los 600 puntos—, los economistas ya proyectan el impacto que tendría un eventual repo por USD 5.000 millones en la hoja de pagos de la Argentina.

“Con el calendario actual, los USD 5.000 millones alcanzarían hasta enero inclusive”, señaló Luis Garay Méndez (Eco Go). Sólo el 9 de enero vencen USD 4.300 millones en capital e intereses de Globales y Bonares —incluidos los acreedores públicos—. A eso se suman pagos con organismos internacionales por USD 300 millones en diciembre y USD 450 millones en enero.

Garay Méndez advirtió que el Tesoro “no tiene los dólares ni los pesos” para adquirirlos y cubrir los compromisos. De hecho, para el último pago de 2025 al FMI, el Gobierno debió activar un tramo del swap con Estados Unidos por USD 2.500 millones, que además permitió a Bessent recuperar los dólares que había vendido antes de las elecciones.

La economista Florencia Iragui (LCG) coincidió: sólo con los USD 4.300 millones de enero “se consumiría una parte sustancial” del hipotético préstamo. En Economía, la línea oficial sigue siendo la expresada por Caputo en redes.

El rol del swap y la estrategia de reservas

El Gobierno insiste en que cuenta con el swap de USD 20.000 millones con Estados Unidos, que en el discurso oficial serviría para afrontar vencimientos del próximo año. Según Caputo, esto explica por qué la acumulación de reservas dejó de ser prioritaria: “Hoy está separado lo que es acumulación de reservas de lo que es el pago de nuestras deudas”, dijo en la Conferencia Industrial de la UIA.

El ministro agregó que, además del swap chino y el apoyo estadounidense, “se abrieron otras alternativas financieras” y confirmó que mantienen conversaciones con bancos internacionales.

Compras de dólares del Tesoro

Tras las elecciones de medio término, el Tesoro inició compras de reservas, como reclamaban varios economistas. Pero su margen es muy limitado por los bajos depósitos en pesos y los abultados vencimientos.

De acuerdo con Analytica, entre el 27 de octubre y el 14 de noviembre, el Tesoro compró USD 201 millones, cifra que Eco Go estima levemente mayor: alrededor de USD 260 millones.

Esta semana, la Secretaría de Finanzas debe enfrentar vencimientos por $14.000 millones, mientras que los depósitos del Tesoro en el BCRA apenas superan los $4.000 millones. Esto obligará al sucesor de Pablo Quirno, Leandro Lew, a lograr un refinanciamiento mínimo del 70%.