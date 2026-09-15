El dólar mayorista cedió a $1.506,50 y septiembre se encamina a cerrar en baja

Un volumen de negocios por US$ 844 millones en el segmento de contado llevó al dólar mayorista a ceder un peso, a $1.506,50 para la venta.

El dólar mayorista baja y se aleja cada vez más del techo de la banda cambiaria

En lo que va de septiembre, cae dos pesos, para encaminarse a ser el primer mes con desempeño negativo desde marzo último.

El BCRA fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los $1.899,56. El mayorista se ubica ahora a $393,06 o 26,1% de ese umbral para la flotación, la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%).

El dólar al público estuvo negociado sin variantes, a $1.530 para la venta en el Banco Nación, por tercer día en esa cotización.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.532,27 para la venta y $1.477,20 para la compra.

El dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.560 para la venta, en su punto más alto desde el 25 de agosto. El mayorista sigue planchado por debajo de los $1.510.

El mercado fijó la postura mayorista para diciembre en $1.602,50, un valor que ratifica la previsión de un deslizamiento cambiario pausado y descarta expectativas de desfasajes bruscos antes de fin de año.

Pese al freno reciente, el balance positivo acumulado por la autoridad de contralor en el transcurso del 2026 asciende a US$ 14.218 millones. El agro continúa liquidando a unos US$ 170 millones diarios.

NA