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Economía

El dólar mayorista cedió a $1.506,50 y septiembre se encamina a cerrar en baja

El dólar mayorista retrocedió un peso hasta los $1.506,50, en una jornada con US$ 844 millones operados. En septiembre acumula una baja de $2 y se mantiene cada vez más alejado del techo de la banda cambiaria, mientras el mercado prevé un deslizamiento gradual hasta fin de año.

Redacción

Por Redacción

Dolar.

Dolar.

Un volumen de negocios por US$ 844 millones en el segmento de contado llevó al dólar mayorista a ceder un peso, a $1.506,50 para la venta.

El dólar mayorista baja y se aleja cada vez más del techo de la banda cambiaria

En lo que va de septiembre, cae dos pesos, para encaminarse a ser el primer mes con desempeño negativo desde marzo último.

El BCRA fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los $1.899,56. El mayorista se ubica ahora a $393,06 o 26,1% de ese umbral para la flotación, la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%).

El dólar al público estuvo negociado sin variantes, a $1.530 para la venta en el Banco Nación, por tercer día en esa cotización.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.532,27 para la venta y $1.477,20 para la compra.

El dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.560 para la venta, en su punto más alto desde el 25 de agosto. El mayorista sigue planchado por debajo de los $1.510.

El mercado fijó la postura mayorista para diciembre en $1.602,50, un valor que ratifica la previsión de un deslizamiento cambiario pausado y descarta expectativas de desfasajes bruscos antes de fin de año.

Pese al freno reciente, el balance positivo acumulado por la autoridad de contralor en el transcurso del 2026 asciende a US$ 14.218 millones. El agro continúa liquidando a unos US$ 170 millones diarios.

NA


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Un volumen de negocios por US$ 844 millones en el segmento de contado llevó al dólar mayorista a ceder un peso, a $1.506,50 para la venta.

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