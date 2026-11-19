El mercado cambiario argentino extendió este jueves 19 de noviembre de 2026 la tendencia alcista de la jornada previa, con subas en todas las variantes oficiales, financieras e informales del billete estadounidense.

Impulsado por una mayor demanda de cobertura, el dólar contado con liquidación (CCL) escaló 1,4% hasta los $1.741,75 y amplió la brecha frente al dólar oficial minorista al 9,80%, en tanto la diferencia respecto del tipo de cambio mayorista superó el 10% por segunda rueda consecutiva, un nivel que no se registraba desde la previa de las elecciones legislativas de 2025.

En medio de la escalada de los dólares bursátiles y la presión sobre las monedas emergentes —con la depreciación del real brasileño como factor de cautela—, diversas sociedades de bolsa señalaron que el Gobierno habría intervenido en el mercado secundario de bonos dólar linked y en los contratos de futuros para contener los diferenciales cambiarios.

Según reportes de Max Capital, Delphos Investment y Portfolio Personal Inversiones (PPI) difundidos por Bloomberg Línea, los volúmenes negociados en instrumentos indexados al tipo de cambio oficial y el salto en el interés abierto de los futuros exhiben movimientos compatibles con una participación activa del sector público.

Esta dinámica ocurre mientras las cotizaciones reguladas mantienen en 2026 un recorrido muy inferior al ritmo de los precios internos —con alzas acumuladas del 7,4% en el mayorista y del 7,1% en el minorista frente al 26,3% de inflación registrada hasta octubre—, dentro de un esquema de «represión financiera» donde los controles limitan los arbitrajes habituales.

A su vez, los operadores siguen de cerca la capacidad de acumulación de reservas para cubrir los vencimientos de deuda de 2027 por US$ 28.000 millones, en un escenario donde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) descarta flexibilizar la política monetaria para evitar sobresaltos nominales. Este mismo jueves, la entidad anunció que compró US$3 millones, y que las reservas brutas cayeron a US$ 49.443 millones.

Cómo operó el dólar este jueves 19 de noviembre

De acuerdo con los paneles de Rava Bursátil, todas las cotizaciones finalizaron la rueda en terreno positivo. En el segmento regulado, el dólar mayorista avanzó 0,4% en el día hasta los $1.565, con un incremento acumulado de 2% en noviembre y de 7,4% en lo que va de 2026.

Por su parte, el dólar oficial minorista subió 0,3% para cerrar en $1.585 (+1,6% mensual y +7,1% anual), mientras que el dólar tarjeta —que incorpora los recargos impositivos sobre el oficial— trepó 0,3% hasta los $2.060,50 (+1,6% en el mes y +7,1% en el año).

En el segmento bursátil, el dólar CCL lideró las subas diarias con un salto de 2,8% hasta los $1.765,72, cifra con la cual acumula un avance de 6,8% en noviembre y de 15,8% en el transcurso de 2026. En tanto, el dólar MEP ganó 0,9% en la jornada y cerró en $1.643,76 (+4,2% mensual y +10,8% anual), mientras que el dólar cripto avanzó 1,1% hasta ubicarse en $1.759,20 (+4,3% en el mes y +14,0% en el año).

En el circuito informal, el dólar blue acompañó la tendencia alcista con un incremento de 0,61% y cerró a en $1.640 para la venta, lo que fijó una brecha de 3,4% respecto del dólar oficial minorista.

En el mercado de futuros ROFEX, los contratos finalizaron en $1.572,50 para noviembre de 2026 (DLR/NOV26, con una baja de $0,5 o 0,0% en el día), $1.608,50 para diciembre (DLR/DIC26, sin cambios) y $1.641,00 para enero de 2027 (DLR/ENE27, con un alza de $1,0 o 0,1%).

Por último, el tablero de brechas cambiarias de Rava mostró una suba generalizada en los diferenciales: la distancia entre el oficial minorista y el CCL alcanzó el 11,40%, la brecha entre el oficial y el MEP marcó 3,70% y el spread entre MEP y CCL llegó al 7,40%, todos con tendencia alcista.

Señales de intervención oficial en bonos dólar linked y futuros

Según un informe publicado este jueves por Bloomberg Línea, analistas de Max Capital, Delphos Investment y Portfolio Personal Inversiones (PPI) identificaron operaciones en el mercado de bonos dólar linked que permiten inferir una intervención del Gobierno para contener al tipo de cambio.

Las maniobras se habrían desplegado luego de que el miércoles 18 de noviembre el CCL avanzara 1,3% hasta los $1.718 y la brecha contra el dólar oficial volviera a superar el 10%, su registro más elevado desde la previa de las elecciones legislativas de 2025. Desde Max Capital apuntaron que, pese a los bajos volúmenes operados en el mercado oficial de cambios, el Ejecutivo habría estado activo en la plaza de instrumentos dólar linked, en un contexto de presión sobre las monedas emergentes y, en particular, sobre el real brasileño.

En la misma dirección, Delphos Investment detectó movimientos compatibles con ventas o colocaciones oficiales orientadas a moderar las expectativas de devaluación. «Se observó una participación activa del sector público para sostener la estabilidad cambiaria, en un contexto de ampliación de la brecha con el MEP», indicó la sociedad de bolsa.

Portfolio Personal Inversiones (PPI), por su parte, encontró señales tanto en el volumen negociado de títulos indexados al tipo de cambio como en la operatoria de futuros. «Claras señales de entrega de cobertura oficial», resumió la firma en su reporte. En concreto, PPI precisó que la letra dólar linked con vencimiento a mediados de enero de 2027 (D15E7) operó US$ 416 millones en el mercado secundario, un volumen que sugiere intervención oficial frente a un promedio de US$ 427 millones por rueda que registraba ese instrumento en las jornadas previas.

Asimismo, la consultora destacó que el interés abierto en el mercado de futuros aumentó US$ 240 millones —la mayor suba diaria desde el 26 de mayo— hasta alcanzar los US$ 4.331 millones, un incremento liderado por el contrato de noviembre (+US$ 102 millones), seguido por enero de 2027 (+US$ 70 millones) y diciembre (+US$ 57 millones).

Represión financiera, vencimientos de 2027 y el frente externo

El comportamiento de las cotizaciones responde a factores estructurales que los analistas siguen con atención hacia las elecciones presidenciales de octubre de 2027. Tal como explicó Balanz Research, la divergencia entre el riesgo país y las tasas en pesos obedece a la «represión financiera», un marco de controles cambiarios que impide los arbitrajes habituales y traslada los ajustes hacia el CCL por su mayor profundidad y menor exposición a intervenciones directas.

Frente al dilema entre convalidar tasas reales más altas —en un escenario donde los Boncer largos rinden cerca del 10% y los bonos en dólares de ley local rondan el 18%— o acelerar el deslizamiento del dólar oficial, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, ratificó esta semana el rechazo oficial a cualquier flexibilización monetaria o «plan platita»: «Devaluar salarios y licuar ahorros, lejos de ofrecer un camino al futuro, son recetas que nos retrotraen a diciembre de 2023».

En paralelo, el mercado evalúa las cuentas externas y el calendario financiero del próximo año. Un estudio de Fundación Mediterránea elaborado por Jorge Vasconcelos advirtió que los vencimientos de deuda del Tesoro y del BCRA ascienden a US$ 28.000 millones en 2027 —con transferencias netas al Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 5.600 millones—, lo que podría generar un faltante de US$ 17.000 millones pese a la mejora proyectada de US$ 7.000 millones en el superávit de cuenta corriente de 2026 y al compromiso de inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por US$ 15.000 millones anunciado por el ministro Luis Caputo.

A ello se suma el reclamo del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, quien respaldó la decisión de evitar una devaluación pero pidió que el tipo de cambio no siga atrasado frente a la inflación para frenar el encarecimiento de los costos internos en dólares.