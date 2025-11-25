La economía creció 5% de forma interanual en septiembre: cuáles son los sectores beneficiados y perjudicados

La reactivación de la economía se mantiene concentrada en la producción energética y en el sector financiero, mientras que el resto de las ramas de la actividad transitan una meseta o muestran resultados negativos.

Así se desprende del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre que difundió hoy el INDEC y oficia de adelanto de la evolución del PBI que se da a conocer en forma trimestral.

En el noveno mes del año, el indicador mostró un alza interanual de 5% y exhibió una aceleración con relación a los meses previos, pero sin escapar al perfil en cuanto a los sectores de mejor performance. Si se compara con agosto, se verificó una suba de 0,5.

Con septiembre también se cerró el tercer trimestre del año, cuyo resultado estaría por debajo de los dos anteriores pese a este último repunte. En el primero el PIB creció 5,8% y en el segundo 6,3%.

Las restricciones en la que entró la economía se generalizaron cuando se agudizaron las tensiones cambiarias y septiembre fue uno de los meses más turbulentos, con suba del dólar, de la tasa de interés y un fuerte “apretón” monetario, circunstancias que impactaron de lleno en la actividad y culminó con el salvataje del gobierno de los Estados Unidos.

Pero además de la coyuntura, el dato del INDEC corroboró que los números positivos que arrojan las estadísticas que promociona el gobierno se explican por sectores específicos favorecidos por condiciones naturales (Vaca Muerta, por ejemplo) y la rama financiera donde el gobierno concentra esfuerzos para estabilizar las variables macro económicas.

Durante septiembre, el sector financiero exhibió un crecimiento interanual récord de 39,7%.

Por su parte, el subíndice “Explotación de minas y canteras” (donde está incluida la producción de petróleo, gas y minerales) avanzó 8,1%.

De acuerdo a los datos oficiales, en el mes en estudio la producción de petróleo alcanzó un promedio diario de 842.777 barriles, mayor del año y con un crecimiento interanual del 3.8 %

La provincia de Neuquén, especialmente Vaca Muerta, lideró este crecimiento al registrar su propio récord histórico con 566.967 barriles diarios, lo que representa un aumento del 3.5 % respecto a agosto y un 26.87% en comparación con septiembre de 2024.

En septiembre también se verificó un alza inusual de la pesca de 58,2%. Fuentes del sector señalan a la recuperación de la captura del langostino y una muy buena temporada de calamar como las razones de este avance.

También aportaron al incremento del indicador un aumento de 7% en “hoteles y restaurants”, sectores vinculados al turismo, el inmobiliario con un avance de 5%, y el 2,6% en transporte y comunicaciones.

Pero los sectores de mayor capilaridad territorial y que concentran la mayor cantidad de empresas y trabajadores se mantienen estancados o en caída.

La industria manufacturera tuvo en septiembre una caída de 1% y de esta forma sumó cuatro meses consecutivos con resultados interanuales en rojo.

Esta tendencia mantiene en vilo a los industriales que le reclaman a Milei un plan de desarrollo específico. La respuesta del gobierno sigue siendo débil en ese sentido, dado su convencimiento de que el orden macroeconómico ordenará el resto de la actividad.

La construcción mostró un leve avance de 4,3%, y si bien recortó parte de lo perdido, aún está lejos de recomponer los niveles de actividad de 2024, cuando todos los meses acumuló bajas de dos dígitos.

En tanto, el comercio minorista mostró un discreto avance de 2,2%, tras la caída de 1,2% de agosto. La caída en el poder adquisitivo que redujo la demanda es la razón de este magro rendimiento.

Por su parte, en el período de transición entre campañas el sector agropecuario exhibió un alza de 0,8%.

Con los datos de septiembre en nueves meses la economía había acumulado un alza de 5,2%, que, según los analistas, se irá moderando hasta fin de año.

La proyección de crecimiento de 2025 que al principio de año se había calculado por encima de 5%, en las últimas semanas se recortó a 4%.

Licitación clave

El equipo económico realizará mañana una licitación de deuda en pesos para renovar vencimientos por $14,5 billones.

El menú ofrecido por la Secretaría de Finanzas está compuesto por títulos en pesos y en dólares que tienen como principal objetivo alargar los plazos y reducir la tasa de interés.

Ante el volumen a refinanciar, los operadores de mercado observarán con detenimiento cuál es el rollover que acepta la conducción económica.

La señal de cuánto dinero toma y a qué tasa de interés definirá el mercado de pesos de las próximas semanas.

Una tasa de financiamiento menor al 100% obligará al Tesoro a Nacional a pagar en efectivo la diferencia, liberando más pesos al mercado.