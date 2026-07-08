El FMI ratificó el crecimiento para la Argentina y proyecta cómo seguirá la baja de la inflación

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó el rumbo de la recuperación económica del país. Al presentar este miércoles la actualización de su informe World Economic Outlook (WEO), el organismo multilateral mantuvo sin cambios las proyecciones de crecimiento para la Argentina. La decisión la diferencia de otras economías emergentes y desarrolladas que sí sufrieron duros recortes en sus estimaciones debido a la incertidumbre global y la crisis energética internacional.

Durante la conferencia de prensa oficial, la directora adjunta del Departamento de Estrategia del Fondo, Petya Koeva Brooks, ratificó el escenario positivo de mediano plazo. La funcionaria afirmó que la reactivación estará impulsada principalmente por un aumento de las exportaciones y una mayor llegada de inversiones. En materia de precios, el organismo convalidó la desaceleración de la inflación en Argentina y proyectó que cerrará en un 25% a fin de año, estimando que el índice llegará a un dígito recién en 2028.

El comportamiento del PBI argentino: las proyecciones del FMI frente al Presupuesto de Javier Milei

En el anexo estadístico del documento global del Fondo, la economía nacional se consolidó dentro del lote de países que mantuvieron sus metas estables respecto de la revisión de abril, mostrando solidez frente a la volatilidad externa. De acuerdo con las planillas macroeconómicas del organismo, el Producto Bruto Interno (PBI) argentino crecerá un 3,5% durante 2026 y se acelerará hasta una expansión del 4% en 2027. Estas previsiones llegan tras el desplome del 1,3% registrado en 2024 y el crecimiento estimado del 4,4% con el que cerró el 2025.

La previsión técnica de la entidad multilateral se ubica en un punto de equilibrio intermedio frente a las estimaciones de los actores locales. Mientras que los analistas privados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectaron en junio un crecimiento del 3% para este año, la administración de Javier Milei plasmó en el Presupuesto oficial una pauta más optimista, estimando una expansión de la actividad del 5%.

Ganadores y perdedores del WEO: la Argentina a salvo de los recortes que sufrieron México y Europa

La decisión del FMI de sostener los números locales cobra especial relevancia al analizar el mapa global del reporte, ya que el organismo redujo una décima la previsión de crecimiento mundial para 2026, fijándola en un 3%. La de por sí compleja coyuntura por las tensiones en Medio Oriente y el encarecimiento de los costos logísticos terminaron afectando las proyecciones de varios bloques económicos internacionales.

La actualización de las planillas de julio dejó un panorama internacional con marcadas asimetrías:

Brasil y China en alza: El gigante sudamericano recibió una fuerte revisión positiva que elevó su proyección de crecimiento al 2,4% (0,5 puntos más que en abril), mientras que China subió sus expectativas de actividad al 4,6% .





El gigante sudamericano recibió una fuerte revisión positiva que elevó su proyección de crecimiento al (0,5 puntos más que en abril), mientras que China subió sus expectativas de actividad al . Estados Unidos de América estable: La principal economía del norte del continente no registró mayores variantes en su desempeño interno y mantuvo una sólida expectativa de expansión del 2,3% .





La principal economía del norte del continente no registró mayores variantes en su desempeño interno y mantuvo una sólida expectativa de expansión del . Recortes en México y Europa: La Zona Euro sufrió una rebaja de dos décimas que dejó su estimación en apenas un 0,9% de mejora para este año, mientras que México acusó el mayor impacto regional con un recorte de cuatro décimas, cerrando su previsión en un moderado 1,2%.





Consolidación fiscal y el impacto de la inteligencia artificial en los mercados globales

Para el mediano plazo, las consideraciones del Fondo Monetario Internacional remarcaron que la economía mundial continúa atravesada por una de por sí elevada incertidumbre geopolítica y presiones inflacionarias remanentes. No obstante, las minutas oficiales destacaron la capacidad de resistencia del sistema financiero internacional, el cual se mantuvo firme y apuntalado por las ganancias corporativas de las empresas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología digital.

Como recomendación regulatoria global, el FMI volvió a dejar asentada para los mercados emergentes la necesidad de reconstruir el espacio fiscal mediante programas creíbles de consolidación de cuentas públicas. Asimismo, aconsejó avanzar con reformas estructurales que aumenten la productividad e instó a los gobiernos a evitar restricciones comerciales a las exportaciones, señalando que la fluidez del comercio internacional es clave para mitigar la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas y los recursos energéticos.