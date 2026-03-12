El Gobierno aseguró pagos y adelanto que piensa en alternativas financieras ante la resistencia del riesgo país

Pese a la inestabilidad global, el gobierno de Javier Milei no tuvo inconvenientes en conseguir financiamiento interno en pesos y en dólares, incluso con una reducción de la tasa en ambos instrumentos.

Mediante dos licitaciones obtuvo los fondos necesarios para renovar vencimientos por $ 9,4 billones y los U$S 150 millones que salió a buscar para atesorar de cara al compromiso de julio con acreedores privados.

En la colocación en pesos, la Secretaría de Finanzas capturó $ 10,4 billones, con reducción de tasa en los diferentes instrumentos que integraban el menú. De esta forma, tomó $ 1 billón más de lo necesario y restó liquidez a la plaza. Las ofertas del mercado ascendieron a $ 12,9 billones.

En la licitación en dólares, el gobierno tomó los U$S 150 millones previstos a una tasa de 5,59%, 0,4 puntos por debajo de la que había pagado en la misma operación dos meses atrás. En este caso las ofertas fueron de U$S 436 millones, tres veces superior al límite de suscripción. Mañana se realizará el segundo turno de esta licitación por U$S 100 millones a la tasa que se convalidó este jueves.

Mientras tanto, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, señaló que el gobierno está trabajando en herramientas de financiamiento alternativas ante la resistencia del riesgo país a descender a la zona de 300 puntos básicos que harían posible una colocación en el mercado internacional.

El funcionario aseguró que el Gobierno ya tiene cerrado el financiamiento para hacer frente a los pagos de bonos a acreedores privados en julio y enero, que juntos suman cerca de U$S 9.000 millones.

Furiase explicó que dada la estructura de los bonos argentinos que operan actualmente en el mercado será muy difícil que el riesgo país descienda al nivel necesario para una emisión externa.

En consecuencia, dijo que se trabajará en el desarrollo del mercado local, se venderán activos, y se avanzará en otras fuentes de financiamiento, sobre las que se conocerán detalles en los próximos días.

De esta forma, el secretario descartó la salida al mercado de deuda voluntaria de la Argentina con bonos con legislación extranjera.

Furiase reemplazó a Alejandro Lew en la secretaría, y los rumores –no desmentidos por el equipo económico- señalan que fue a causa de que se frenó la emisión de deuda en la plaza internacional cuando ya había acordado la operación con un conjunto de bancos globales.

Caputo sigue acusando a la herencia por el nivel de inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en atribuir el persistente nivel de inflación en el orden de 3% mensual a la herencia que recibió el gobierno, la cual obligó a una corrección de precios relativos que complican la desaceleración.

“La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente”, dijo el ministro.

Caputo afirmó que esa corrección “es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido, tras registrar una suba de 10,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025”.

Tal como es su costumbre, en forma unidireccional y eludiendo preguntas, el jefe del Palacio de Hacienda se refirió a través de redes sociales al informe del INDEC que reveló una suba de precios de 2,9% en febrero, idéntico nivel al de enero.

La “corrección de precios relativos” a la que hace alusión Caputo es el continuo ajuste de los servicios públicos, transporte y combustibles, que permite una reducción de subsidios y apuntala el superávit fiscal.

“El equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del BCRA son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales”, insistió el ministro.

El resultado de febrero estuvo en línea con lo anticipado por este medio y complica la promesa presidencial de que la inflación perfore el 1% para agosto de este año.

Dólar calmo mientras el BCRA sigue comprando reservas

En la plaza cambiara, el dólar se mantuvo estable. En la pizarra del Banco Nación cerró a $ 1.365 para la compra y $ 1.415 para la venta.

En tanto, el mayorista se mantuvo por debajo de los $ 1.400 para completar la rueda en $ 1.385 y $ 1.395 para ambas puntas.

Por su parte, el “blue” se ubicó en $ 1.400 y $ 1.420. El MEP lo hizo en $ 1.415 y el Contado con Licitación en $ 1.449.

Con el dólar en calma, el Banco Central compró U$S 47 millones y en lo que va de marzo ya adquirió U$S 541 millones.