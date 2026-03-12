Tarifas, alimentos y servicios: todo lo que aumentó por encima de la inflación con subas de hasta 6,8%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza mensual de 2,9% en febrero de

2026. Según precisó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), hubo varios sectores que registraron incrementos por encima de la inflación.

El último informe reveló que en lo que va del año los precios ya subieron 5,9%, mientras que la variación interanual es de 33,1%.

Por categoría, los sectores regulados subieron 4,3% en febrero, mientras que el IPC Núcleo fue de 3,1%. Lo único que bajó fueron los estacionales, que tuvieron una merma de 1,3%.

Qué fue lo que más subió en febrero 2026

El Indec detalló que lo que más subió en febrero 2026 fueron Restaurantes y hoteles (3%), Bienes y Servicios varios (3,3%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%).

Fuente: Indec.

Desde el ogarnismo informaron que la división que registró un aumento de casi 7% fue «principalmente» por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de subsidios.

Las principales variaciones de los grupos del IPC

por regiones estadísticas. Fuente: Indec.

Asimismo, el incremento que más incidió en la cifra de inflación fue principalmente la suba de la carne y sus derivados dentro de los alimentos.

Fuente: Indec.

El Indec también indicó que los Bienes tuvieron una variación de 2,3%, mientras que los Servicios tuvieron una variación de 4,0% con respecto al mes anterior.

Dentro de este grupo se encuentran combustibles, electricidad, agua y servicios sanitarios, sistemas de salud y servicios auxiliares, transporte público, mantenimiento de vehículos, correo, educación formal y accesorios. También están algunos alimentos, vestimenta y cuestiones recreativas.

Mientras tanto, las dos divisiones que tuo la menor variaciones de precios fue Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%), ya que Prendas de vestir y calzado prácticamente no registró subas (0,0%).

Cuando el Gobierno dio de baja la fórmula de inflación que había incormorado la canasta de consumo elaborada a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017–2018 -tras la salida de Marcos Lavagna del instituto- economistas habían advertido el impacto que iba a tener las subas en las tarifas de gas y luz en el IPC de febrero.

Esto es principalmente por el cambio en la ponderación en la composición del número. Con la fórmula de Lavagna, Viviendas y servicios iba a pasar a representar el 9,4% del gasto a un 14,5% (es decir, una incidencia un 5,1% mayor).

Lo mismo iba a pasar con Transporte (del 11% al 14,3%) y Comunicaciones (del 2,8% al 5,1%). Por otra parte, el gran «perdedor» en términos de peso estadísticos iba a ser Alimentos y bebidas -históricamente el rubro más influyente- que iba a caer del 26,9% al 22,7%.

Preocupa la suba de las canastas por encima de la inflación

Un dato positivo de este jueves fue que el aumento mensual de la Canasta Básica Total (2,7%) fue levemente inferior a la inflación general, que se ubicó en el 2,9%, marcando además dos meses consecutivos de desaceleración en el ritmo de subas de esta canasta.

Sin embargo, la preocupación central radica en el acumulado del primer bimestre del año, ya que los precios que componen la canasta total (que mide el nivel de la pobreza) subieron un 6,8%, superando la variación del 5,9% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en ese mismo período.

Una tendencia similar, y aún más pronunciada, se observa en la canasta alimentaria de consumo diario. Las estadísticas demuestran que, si bien hubo una desaceleración respecto a enero, la Canasta Básica Alimentaria (que mide el nivel de indigencia) se encareció un 9,3% en los primeros dos meses del año, contrastando fuertemente con la inflación general.