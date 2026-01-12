El Gobierno enfrenta un vencimiento por $9,6 billones en un contexto de volatilidad con la tasa de interés

A pocos días de culminar el proceso de pago de la segunda obligación más importante del año para el Estado argentino, el Gobierno nacional debe nuevamente enfrentarse al mercado financiero para conseguir plata. En esta ocasión el examen será ante la plaza local para hacer frente a un vencimiento de $ 9,6 billones.

Para ello el Ministerio de Economía llamará a una licitación de títulos públicos, con el objetivo conseguir nuevos fondos a más plazo y menor tasa de interés.

Para los analistas, el resultado –en rigor la decisión que tome el Palacio de Hacienda- dejará varias puntas de análisis.

Una de ellas es el nivel de ofertas que recibirá la Secretaría de Finanzas por parte de los bancos y la tasa que le reclamarán para prestarle pesos, en un contexto de volatilidad que se desató en los últimos días.

Otro aspecto es que decisión toma el equipo económico. Porque por un lado necesita absorber pesos para recuperar parte de lo que el Tesoro utilizó para comprar los dólares del megavencimiento, pero por otro también necesita volcar pesos al mercado para estabilizar la tasa de interés y monetizar la economía.

Este último punto es crucial dado que uno de los objetivos del gobierno es que comiencen a “circular más pesos” para aceitar la actividad doméstica. Si bien existen varias herramientas para cumplir con este objetivo, el liberar pesos en estas licitaciones es una forma de darle liquidez a los bancos y al sistema en general.

El vencimiento es de dos series de LECAPS por $ 9,6 billones, de los cuales se estima que $ 8,8 billones está en manos de privados.

Originalmente, este miércoles también vencía una LELINK por $ 6 billones, pero la semana pasada Caputo propuso un canje de este bono por uno dólar linked (se suscribe en pesos y se paga al valor del tipo de cambio de la fecha a convenir) con vencimiento el 30 de enero. La aceptación llegó al 65% y dejó abierta alguna duda sobre la actitud que tomarán ahora los inversores.

Más compras de reservas por parte del Banco Central

Por otro lado, el Banco Central continuó este lunes con la compra de reservas. Fueron U$S 55 millones que de esta forma pasaron a integrar el activo de la autoridad monetaria. En un mercado que operó US$ 434 millones, se quedó con el 12%, muy por encima del 5% diario anunciado. Desde, desde el lunes pasado el BCRA compró U$S 273 millones y las reservas alcanzaron a U$S 44.768 millones.

En este escenario el dólar operó estable. El billete en el Banco Nación se mantuvo durante toda la rueda en $ 1.440 para la compra y 1.490 para la venta. Por su parte, el mayorista mostró un leve aumento a $ 1.458 y $ 1.468 para ambas puntas. El precio para los minoristas quedó en $ 1.435 y $ 1.485. Por su parte, el “blue” cerró en $ 1.480 y $ 1.500 en la city porteña, mientras que en Córdoba se vendió en $ 1.521. A su vez, el MEP operó en $ 1.489 y el Contado con Liquidación en $ 1,528.

Respondiendo a una pauta mensual de actualización de 2,4% (inflación de noviembre), el techo de la banda cambiaria se ubica en $ 1.541,26, mientras que el piso es de $ 907,34.

Mañana el INDEC dará a conocer la inflación de diciembre, que fijará el ritmo con el que los límites de la flotación deberán moverse en febrero.

La estabilidad que mostró en las últimas ruedas el tipo de cambio resulta una señal positiva para los operadores financieros, dado que el Banco Central pudo avanzar en su programa de compra de dólares sin que eso presione el precio.

Acciones y bonos en rojo

Los activos argentinos tuvieron un inicio de semana volátil. Las acciones comenzaron en alza, pero terminaron la rueda cediendo 0,4% Por su parte, los ADRs en Nueva York mostraron resultados mixtos. En tanto, los bonos de la deuda pública también operaron en forma inestable.

Pese al pago y las constantes señales que ofrece el gobierno de Javier Milei el Riesgo País subió a 576 puntos básicos y sigue siendo el principal desvelo de la Casa Rosada.