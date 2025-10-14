El mercado reaccionó al condicionamiento electoral de Donald Trump: cayeron los bonos y las acciones locales

Fue un martes extremadamente volátil en el mercado argentino. En una jornada que había arrancado al alza, los bonos en dólares y las acciones locales pegaron un fuerte volantazo tras las declaraciones de Donald Trump en las que aseguró que el respaldo financiero al gobierno de Javier Milei está condicionado por el resultado de las elecciones de este 26 de octubre.

«Si él (Milei) pierde, no vamos a ser generosos con Argentina», dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca frente al presidente y su equipo económico. «Puede que no gane, pero creo que ganará. Y si gana, nos quedamos con él. Y si no gana, nos vamos», añadió.

Estos testimonios sacudieron el impulso que había tomado el mercado con respecto al swap de monedas de U$S 20.000 millones y la intervención del Tesoro de Estados Unidos al mercado de cambios oficial del país.

Así reaccionó el mercado a las declaraciones de Trump

Según informó Ámbito Financiero, el S&P Merval cerró con una baja del 2,1% tras los comentarios de Trump. «Entre las mayores caídas se destacó Metrogas, que se desplomó 11,4%, mientras que Transener retrocedió 9,5% y Grupo Supervielle, 7,7%», detallaron.

Por otra parte, en Wall Street los ADRs de empresas argentinas retrocedieron hasta 8,1%: entre las principales se destacaron Grupo Supervielle, Vista Energy (-7,8%), Transportadora de Gas del Sur (-6,7%); Central Puerto (-6,5%), y Grupo Financiero Galicia (-6%).

Por último, los bonos en dólares que iban al alza antes del encuentro entre Trump y Milei sufrieron bajas de hasta más del 7%. Bonar 2035 (-7,2%), Bonar 2041 (-7%); y el Bonar 2028 (-6,6%), entre las que más sufrieron pérdidas.