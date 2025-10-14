Javier Milei se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca: elogios y advertencias sobre la inversión estadounidense

El presidente Javier Milei se reunió esta tarde con Donald Trump en la Casa Blanca para consolidar la sintonía personal entre ambos mandatarios y avanzar en una agenda de cooperación estratégica entre Argentina y Estados Unidos. La cita se realiza en la “cabinet room” durante un almuerzo de trabajo, fuera del tradicional Salón Oval, y sin cobertura de medios durante el desarrollo del encuentro.

Milei arribó a la capital estadounidense pasadas las 13:00 hora local, bajo llovizna y con un amplio dispositivo de seguridad que incluyó dos vans negras y patrulleros que escoltaron su caravana hasta la base militar Andrews, informó Infobae.

El presidente argentino fue acompañado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Luis Caputo, ministro de Economía; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; y Santiago Bausilli, titular del Banco Central.

El canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, recibieron a la comitiva en Washington. Los funcionarios se hospedan en la residencia oficial Blair House, frente a la Casa Blanca, desde donde se trasladaron al encuentro con Trump.

Donald Trump: «Tenemos confianza que el presidente Javier Milei lo hará bien»

Durante la breve aparición ante medios antes de ingresar a la «cabinet room», Trump elogió la labor económica de Milei y aseguró: «La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo». También participó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien destacó la importancia de fortalecer los puentes económicos con los aliados: «No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con ellos. Es una gran oportunidad para los argentinos».

«Tenemos confianza que el presidente Javier Milei lo hará bien«, replicó Trump.

Sin embargo, Trump advirtió que la ayuda económica estadounidense está condicionada al resultado electoral: «Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina». Al mismo tiempo, afirmó que el éxito de Argentina será importante para todos.

Por su parte, Milei felicitó a Trump por su rol en el acuerdo de paz entre Israel y Hamas, destacando el retorno de los 20 rehenes vivos y el liderazgo estadounidense en el contexto internacional. Durante el encuentro, el presidente argentino le entregó a Trump una plaqueta conmemorativa que resaltó el acuerdo de paz en Medio Oriente.

Javier Milei fue recibido personalmente por Donald Trump

A las 14:40, Milei fue recibido personalmente por Donald Trump en la puerta de la Casa Blanca. Ambos jefes de Estado se saludaron ante los medios antes de ingresar a la «cabinet room» para iniciar la reunión, acompañados por los ministros y funcionarios que integran la delegación argentina.

Donald Trump recibió a Javier Milei en la puerta de la Casa Blanca. Foto: gentileza Infobae

Previo a la llegada de Milei, la Casa Blanca ya estaba preparada con la Guardia de Honor lista para recibir al presidente argentino, en un ambiente de máxima expectativa por los anuncios que podrían derivar del encuentro.