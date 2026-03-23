El provocador mensaje de Lumilagro tras la reducción de personal: «¿Preferirías pagar un termo $100 mil más?»

La tradicional marca de termos Lumilagro generó un fuerte revuelo en la red social X tras publicar un mensaje dirigido a sus consumidores. En medio de la reducción de personal y el anuncio de reemplazar producción nacional con importaciones, la empresa generó un fuerte revuelo en redes sociales por su campaña de comunicación.

«A partir de nuestra reconversión, los 47 millones de argentinos ahora pueden acceder al MEJOR TERMO PARA MATE, al MEJOR PRECIO. Ya no tenes que gastar un precio irrisorio en un termo de calidad«, indicaron desde la compañía.

Un usuario rápidamente recriminó en el posteo que la compañía dejó «a 100 familias sin trabajo» y la respuesta de Lumilagro provocó polémica: «Ustedes qué opinan, preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100 mil de más para conseguir un termo de calidad?».

Desde la empresa señalaron que llevan adelante un proceso de reconversión «igual que en los 70’s» y después profundizó: «Quizás podemos hacer una edición limitada. De peor calidad y más caro, pero 100% fabricado en Argentina?«.

Quizás podemos hacer una edición limitada. De peor calidad y más caro, pero 100% fabricado en Argentina?



Y para los que solo quieren EL MEJOR TERMO PARA MATE, al MEJOR COSTO y diseñado por argentinos: https://t.co/saL2XsfH9S https://t.co/OLicBeQDN2 — Lumilagro Oficial (@LumilagroArg) March 23, 2026

El caso Lumilagro sigue escalando políticamente

A mediados de marzo, el diputado rionegrino, Miguel Pichetto, denunció en sus redes sociales que Lumilagro cerraba sus puertas y que unas 170 trabajadores quedaban en la calle. «Menos trabajo argentino, menos industria nacional y más productos importados, especialmente de China», sentenció.

La propia empresa salió al cruce y acotó que ahora «47 millones de argentinos pueden acceder a un termo especialmente diseñado para tomar mate, de mejor calidad y a menor precio”.

Asimismo, informó un plan que incluirá la apertura de locales, ampliación de las áreas de marketing y diseño y la comercialización de nuevos productos asociados que se fabricarán en el país.

Aún así, Lumilagro incluyó entre sus planes una reducción de personal mediante retiros voluntarios: «En 2022 teníamos 220 obreros, pero en los últimos 2 años tuvimos que reducir el plantel y 170 personas se fueron con retiro voluntario. Hoy nos quedamos con 50 personas directas y 50 indirectos», señaló Martín Nadler, director ejecutivo de la empresa de termos, en una entrevista con Cadena 3.

En este marco, la fábrica de Tortuguitas, ubicada en la en la provincia de Buenos Aires, continúa operativa, pero actualmente no produce.