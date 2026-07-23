El riesgo país subió a 429 puntos pese a la mejora de Moody’s: por qué el mercado frenó la baja

El mercado financiero internacional recibió con marcada cautela el ascenso de calificación crediticia otorgado a la Argentina. Según datos en tiempo real, el riesgo país operó en alza durante la mañana de este jueves hasta alcanzar los 429 puntos básicos (+4,60%) a las 10:55 horas, alejándose del umbral de los 400 puntos tras haber cerrado la jornada previa en 410 unidades.

La reacción de los mercados refleja que la decisión de Moody’s —que elevó la nota soberana de Caa1 a B3 con perspectiva positiva— ya había sido anticipada por los inversores tras los ajustes previos de Fitch y S&P Global. Frente a este escenario, los operadores financieros iniciaron una etapa de toma de ganancias y «wait and see» (esperar y ver).

«Noticia descontada» y el peso del calendario electoral

Desde la firma Max Capital explicaron que el impacto del upgrade fue más acotado que en ocasiones anteriores debido a que la mejora de Moody’s «probablemente ya estaba descontada en las cotizaciones de los bonos soberanos».

En la misma línea, Martín Polo, economista jefe de Cohen Aliados Financieros, advirtió que resultaba arriesgado asumir que la mera recalificación rompería de forma automática el piso de los 400 puntos:

«Pensar que esto puede hacer que el riesgo país siga perforando nuevos pisos y baje de los 400 nos parece un poco arriesgado. Empieza a jugar el trade electoral y una economía que muestra señales de menor dinamismo. Todas las buenas noticias ya las absorbiste y ahora entramos en una etapa de espera», analizó Polo.

El freno en la compresión del indicador de JP Morgan responde también a que los inversores comienzan a exigir nuevos catalizadores macroeconómicos para sostener el rally alcista de la deuda local.

Geopolítica internacional y las reformas que espera Wall Street

El contexto global tampoco acompañó el envión doméstico. Las crecientes tensiones en Medio Oriente y el rendimiento elevado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos redujeron el apetito por activos de riesgo en mercados emergentes.

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, remarcó que las tasas altas en EE.UU. imponen una contención externa:

«Estamos en un contexto de tensiones geopolíticas con rendimientos libres de riesgo relativamente altos, y eso es algo que no ayuda a los emergentes. La nueva calificación de Moody’s representa un paso más, pero para quebrar de manera sostenible los 400 puntos se necesitan señales adicionales, como la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA», sostuvo Reschini.

Por su parte, Ignacio Morales, CIO de Wise Capital, matizó la volatilidad diaria al destacar que, desde la perspectiva de Moody’s, la probabilidad de un default cayó drásticamente gracias al superávit fiscal y la acumulación de reservas. No obstante, el consenso del mercado financiero coincide en que, para que el Tesoro logre retornar al financiamiento voluntario internacional, el país deberá convalidar el orden fiscal con un escenario político previsible de cara a los próximos años.