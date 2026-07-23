Dólar hoy: las tres cotizaciones clave para este jueves 23 de julio 2026

El mercado cambiario argentino da inicio a sus operaciones, este jueves 23 de julio 2026, consolidando un escenario de fluidez en los circuitos formales de conversión y bajas tasas de volatilidad bursátil.

Según los últimos balances de coyuntura publicados por el Banco Central (BCRA), la combinación de una sólida posición de reservas internacionales netas y la sostenida absorción de liquidez por parte del Tesoro Nacional actúa como un eficiente mecanismo de contención frente a la demanda estacional de fin de mes.

En este marco de estabilidad monetaria, el dólar oficial minorista guía el esquema nominal de precios de la economía real, en tanto que las variantes del dólar MEP y el dólar CCL abren la rueda bursátil exhibiendo brechas acotadas respecto a la cotización de ventanilla.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: jueves 23 de julio 2026

La banca pública de referencia pone en marcha la atención minorista, con las siguientes cifras en sus pantallas:

[ DÓLAR OFICIAL BNA ➔ Compra: $1.450,00 | Venta: $1.500,00 ]

[ DÓLAR TARJETA (Consumos exterior) ➔ Venta unificada: $1.956,50 ]

[ DÓLAR MAYORISTA (Comercial) ➔ Venta interbancaria: $1.483,00 ]

De acuerdo con las normativas de transparencia del Banco Nación (BNA), el valor minorista del dólar oficial sostiene la pauta de microdeslizamiento diario fijada por la autoridad monetaria.

Por su parte, el dólar tarjeta calcula su valor incorporando el 30% a cuenta de Ganancias, manteniéndose libre del extinto Impuesto PAIS para garantizar previsibilidad en el comercio de servicios internacionales.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: jueves 23 de julio 2026

En el ámbito bursátil y de títulos públicos que administra Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), la jornada abre bajo la siguiente dinámica:

[ DÓLAR MEP (Bolsa) ➔ Cotización media: $1.515 ]

[ DÓLAR CCL (Contado con Liquidación) ➔ Referencia corporativa: $1.565 ]

[ DÓLAR BLUE (Informal) ➔ Compra: $1.535 | Venta: $1.555 ]

El comportamiento sincrónico y sin estridencias del dólar MEP y del dólar CCL convive con la paz del circuito informal, donde las operaciones del paralelo muestran un spread inferior al 4% en comparación con el mercado minorista regulado.

Análisis de mercado: ¿por qué el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL operan sin presiones a fin de mes?

El análisis en esta penúltima semana de julio 2026 demuestra que la baja dispersión del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL es el resultado de la escasez inducida de pesos en la plaza financiera.

Los analistas de la City porteña coinciden en que la rigurosa meta de emisión cero obligó a las grandes corporaciones a liquidar tenencias en moneda extranjera, para afrontar vencimientos impositivos propios del cierre quincenal.

Esta absorción sistemática, sumada a un Riesgo País contenido, neutralizó de forma definitiva los intentos de arbitraje especulativo antes del cambio de mes.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: a cuánto cotiza en la Patagonia este jueves 23 de julio 2026