Reforma del Banco Central: qué cambia en tu bolsillo si se aprueba la nueva Carta Orgánica 

La Cámara de Diputados debate este miércoles la reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca derogar el esquema normativo vigente desde 2012 para desarticular los mecanismos de auxilio financiero al Tesoro nacional y reenfocar todas las herramientas del organismo en un único propósito: frenar la inflación y defender el poder adquisitivo del salario.

La reforma suena a tema de especialistas: adelantos transitorios, letras intransferibles, base monetaria. Pero abajo de todo eso hay una discusión sobre algo que se siente en la vida diaria: si los precios van a seguir subiendo y con qué herramientas cuenta el Estado cuando le falta plata. Esto es lo que podría cambiar para vos —y dónde los economistas no se ponen de acuerdo.

La «maquinita» y los precios: el corazón del asunto

Qué cambia. El Banco Central ya no va a poder imprimir pesos para cubrir el gasto del Estado. Se eliminan los «adelantos transitorios», la vía por la que giró (o podía girar) hasta $36,6 billones, más del 80% de todo el dinero en circulación. La iniciativa también veta cualquier tipo de préstamo directo a provincias y municipios, la compra de bonos soberanos en colocaciones primarias y el pago de deuda pública con reservas.

Qué significa para vos. La apuesta de quienes impulsan el proyecto es que, si el Estado no puede financiarse emitiendo, se cierra una de las canillas de la inflación y los precios suben más despacio. En criollo: tu sueldo y tu jubilación perderían valor más lento, tus pesos aguantarían un poco más y la góndola te «correría» menos seguido.

El otro lado. Varios economistas advierten que la emisión no es la única causa de la inflación (también pesan las expectativas, el dólar, los precios regulados y la inercia). Y marcan la contracara: al cerrar esa canilla, ante una recesión, una crisis o un shock externo el Estado pierde un colchón y queda obligado a ajustar el gasto o a endeudarse a tasa de mercado. Ese ajuste puede recaer en servicios, obra pública, subsidios o en tu bolsillo vía impuestos.

Un solo objetivo: cuidar el peso (y ya no el empleo)

Qué cambia. La misión del Banco pasa a ser una sola —»preservar el valor de la moneda»— y se sacan del mandato el empleo y el desarrollo económico.

Qué significa para vos. Hoy, al menos en el papel, el Central también debía mirar el empleo y el crecimiento al tomar decisiones. Con la reforma, su única vara sería la inflación. Eso fija una prioridad clara: si para bajar los precios hicieran falta tasas más altas o enfriar la economía, el Banco ya no tendría el mandato de frenar por el costo en puestos de trabajo.

El debate. A favor se argumenta que «un banco al que se le pide todo no rinde cuentas por nada» y que lo único que puede garantizar es la estabilidad de precios. En contra, que sacar el empleo del horizonte institucional puede volver la política monetaria más dura con el trabajo y la actividad.

El crédito para pymes y economías regionales: lo más concreto

Qué cambia. El Banco Central ya no podrá obligar a los bancos a otorgar créditos baratos (subsidiados) a pymes y economías regionales.

Qué significa para vos. Si tenés una pyme, trabajás en una o vivís de una economía regional, hoy existen líneas a tasas más bajas impulsadas desde el Central. Con la reforma, ese crédito pasa a regirse por el mercado: puede volverse más caro o más difícil de conseguir. Y eso golpea la inversión, el capital de trabajo y, en cadena, el empleo local. Es, probablemente, el cambio que más rápido se nota fuera de las grandes ciudades.

El debate. El Gobierno sostiene que dirigir el crédito es tarea de la banca de fomento (como el Banco Nación) y no del Central, y que el crédito subsidiado distorsiona la economía. Los críticos responden que, sin esa herramienta, los actores más chicos quedan en desventaja frente a las grandes empresas para conseguir financiamiento.

Las «ganancias» del Central que ya no irán al Estado

Qué cambia. El Banco solo podrá transferirle al Tesoro ganancias reales y líquidas. Quedan afuera las que surgen de «revaluar» en pesos sus dólares y su oro cada vez que se devalúa la moneda.

Qué significa para vos. Es más abstracto, pero responde a la misma lógica: se cierra otra vía por la que el Estado usaba «plata contable» del Banco para financiar gasto. No lo vas a sentir mañana en la góndola, pero forma parte del mismo cerrojo contra la inflación.

Un Banco Central más difícil de «tocar» por la política

Qué cambia. Para remover al presidente del Banco harán falta dos tercios del Congreso, y no un decreto del Presidente por decisión propia. Además, se saca a un representante del Ministerio de Economía del directorio y se blindan las reservas frente a embargos de acreedores externos.

Qué significa para vos. La idea es que la política monetaria no cambie al ritmo de las elecciones —por ejemplo, emitir antes de votar para «calentar» la economía—. En teoría, reglas más estables y previsibles. El contrapunto: hay quienes ven en tanta autonomía un problema de control democrático, y quienes recuerdan que la independencia real depende, sobre todo, de a quién se nombre al frente.