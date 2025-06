El superávit comercial se hundió un 78% en cinco meses y las exportaciones retrocedieron en mayo

En medio de la cosecha gruesa, pero también mientras se discute el nivel del tipo de cambio, se desplomaron las exportaciones y el saldo comercial en mayo fue un cuarto del que se había anotado el mismo mes del año pasado.

Los datos que difundió este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre la Balanza Comercial interpelan los principales lineamientos del programa económico de Javier Milei.

El quinto mes del año suele ser uno de los más fuertes en lo que respecta al superávit comercial a partir de las ventas de los principales cereales que produce el país. De hecho, en mayo de 2025 la diferencia a favor entre exportaciones e importaciones fue la más alta de todo el período: U$S 2.654 millones.

En cambio, un año después ese resultado se redujo a solo U$S 608 millones, y está por debajo de marzo, cuando había sido de U$S 623 millones.

De esta forma, en cinco meses la balanza comercial alcanzó un saldo positivo de U$S 1.883 millones, que representa una caída de 78% con relación a los U$S 8.862 millones que se habían logrado en el mismo período del año pasado.

Este escenario, explica en gran parte las presiones a las que estuvo sometido el tipo de cambio en el inicio del año y llevó al gobierno a la liberalización del cepo, pero pidiendo U$S 20.000 millones al FMI.

Tras esa decisión, el precio del dólar se estabilizó en el medio de la banda fijada por el Banco Central a $ 1.200, pero no resultó suficiente para estimular las exportaciones.

En mayo, las ventas externas alcanzaron a U$S 7.095 millones y se redujeron 7,4% en forma interanual, algo que no sucedía desde diciembre de 2023 tras la devaluación y en medio de la incertidumbre económica por el cambio de gobierno. En cinco meses treparon a U$S 32.467 millones, apenas 2,6% más comparando con igual lapso de 2024.

La baja en mayo se produjo a partir de una caída de 6% en las cantidades vendidas

Según el informe oficial, la baja en mayo se produjo a partir de una caída de 6% en las cantidades vendidas, que fue acompañada por una retracción de 1,5% en los precios.

Las ventas de productos primarios tuvieron una suba de 1% en cantidades, pero que se absorbió por la baja de 1,5% en el precio.

Por su parte, las manufacturas de origen industrial, si bien mantuvieron el precio, observaron una disminución de 11,3% en el volumen despachado. Puntualmente, el complejo sojero sumó ventas por U$S 1.800 millones, que significa una baja de 28,4% interanual, producto de una disminución de 23,9% en las cantidades y 5,9% en los precios.

Pero lo más llamativo es que pese al auge de Vaca Muerta y de todo el sector “combustible y energía” experimentó un desplome de 18,1% en cantidades exportadas, que se combinó con una caída en los precios de 13,7%.

En lo que respecta a las importaciones, en mayo se ubicaron en U$S 5.012 millones y subieron 29,4% en forma interanual, con una disminución con relación a los meses previos. En cinco meses llegaron a U$S 30.584 millones, con un avance de 34,3%.

El resultado de mayo está vinculado en gran parte a la industria automotriz, donde las cantidades subieron 156%, con un rango de precios que apenas se movió 1,8%. La consecuencia: el intercambio del sector fue deficitario en U$S 844 millones.

Hubo un importante aumento en bienes y consumos: cuánto crecieron

También hubo un importante aumento en bienes de consumo, que crecieron 67,5% en volumen y 4,6% en precios. Este es un punto que el arco industrial observa como perjudicial, dado que atenta contra la producción interna, en tanto y en cuanto no se avance con reformas que equilibren las condiciones.

En lo que respecta a bienes de capital (maquinaria), durante mayo se importó un 62,2% más en cantidad con relación a un año atrás, con precios avanzando 4,3%.

En bienes intermedios se detectó un alza de 7,9% en unidades compradas y una baja de 6,5% en los precios.

Respecto a la relación con los principales socios comerciales, Argentina tuvo déficit con todos ellos durante mayo: U$S 611 millones con Brasil; U$S 422 millones con China, U$S 195 millones con la Unión Europea y U$S 132 millones con Estados Unidos.

Esta continúa sangría de dólares es una de las razones por las cuales el Banco Central no puede acumular reservas y obliga a prestar atención sobre el nivel del tipo de cambio

Corresponsalía Buenos Aires