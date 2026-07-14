Así es la histórica camiseta azul de Argentina que mostró Claudia Villafañe y que usó Diego Maradona ante Inglaterra en México 1986

En la previa de un nuevo Argentina vs. Inglaterra por una Copa del Mundo, Claudia Villafañe despertó la nostalgia de los fanáticos al mostrarse con una de las camisetas más emblemáticas de la historia del fútbol argentino: la casaca azul que Diego Maradona utilizó en los cuartos de final del Mundial de México 1986, el partido en el que marcó la Mano de Dios y el inolvidable Gol del Siglo.

La imagen rápidamente se viralizó en las redes sociales y volvió a poner en el centro de la escena una prenda que, además de su enorme valor simbólico, esconde una curiosa historia de improvisación.

Claudia Villafañe mostró la camiseta más emblemática de Diego Maradona

La aparición de Claudia con la histórica camiseta azul emocionó a los hinchas argentinos. Se trata del modelo que la Selección vistió el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, cuando derrotó por 2-1 a Inglaterra con una actuación inolvidable de Diego Maradona.

Aquella tarde quedó grabada para siempre en la historia del fútbol. En apenas cuatro minutos, el capitán argentino convirtió dos goles que trascendieron el deporte: primero la recordada «Mano de Dios» y luego el «Gol del Siglo», elegido por la FIFA como el mejor gol de la historia de los Mundiales.

Desde entonces, esa camiseta azul se transformó en una de las prendas deportivas más icónicas de la Argentina y en un símbolo de una de las mayores gestas del seleccionado nacional.

La increíble historia detrás de la camiseta azul de México 1986

Aunque hoy es una pieza de colección, su utilización estuvo muy lejos de ser planificada.

Durante la preparación para el Mundial, Carlos Bilardo había solicitado a Le Coq Sportif, la marca que vestía a la Selección, camisetas confeccionadas con un tejido más liviano para soportar las altas temperaturas y la altitud de la Ciudad de México.

Sin embargo, en la previa del partido contra Inglaterra surgió un problema con la indumentaria alternativa prevista y el cuerpo técnico tuvo que encontrar una solución de urgencia.

Una compra de último momento que terminó haciendo historia

Según contó el propio Bilardo en distintas entrevistas y quedó reflejado en libros y documentales sobre el Mundial de 1986, integrantes de la delegación recorrieron comercios deportivos de la capital mexicana hasta encontrar un modelo azul que cumpliera con las condiciones que buscaban.

Finalmente fueron adquiridas varias camisetas lisas de manga corta, mucho más livianas que las originales.

Luego, un grupo de colaboradores trabajó durante horas para adaptar cada una de ellas. Se les colocaron el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el logo de Le Coq Sportif, los números plateados con efecto brillante y todos los detalles reglamentarios para que pudieran utilizarse oficialmente en el partido.

El resultado fue una camiseta improvisada que terminaría convirtiéndose en una de las más famosas de la historia del deporte.

Un símbolo que volvió a cobrar protagonismo

Cuarenta años después, la aparición de Claudia Villafañe con esa histórica casaca reavivó el recuerdo de uno de los encuentros más trascendentes del fútbol mundial.

La imagen llegó, además, en la previa de un nuevo enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en un Mundial, un duelo que inevitablemente remite a aquella tarde inolvidable del Estadio Azteca y a la camiseta azul que quedó para siempre asociada al legado de Diego Maradona.

Con información de radio Mitre