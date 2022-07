En una década se redujo un 23% la superficie cultivada con peras y manzana en Neuquén

La provincia de Neuquén perdió 1.546 hectáreas de producción de peras y manzanas desde 2012 hasta la fecha, es decir el 23% de la superficie. Es la primera actividad primaria con destino a exportación, fundamentalmente a Brasil, en tanto que la producción de cereza mantiene una tendencia estable como así también la vitivinicultura.

El integrante de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre (Pacva), Federico Rozza, sostuvo que las estadísticas encienden la alarma en el sector y abogó porque también se enciendan en los gobiernos provinciales y nacional. Manifestó que el fenómeno no sólo es de Neuquén sino también de Río Negro.

El dirigente puntualizó que desde 2011, se perdió el 24% de la superficie implantada de manzana y el 27% de peras en la Patagonia Norte. Hay unas 2.905 hectáreas con manzana y 2098 de pera, lo que hace un total de 5.572.

«Cuando este fenómeno afecta a dos provincias en forma similar, se empieza a relacionar que es un problema de economía regional y no tiene que ver con quienes producimos de un lado y del otro del río», manifestó.

Agregó que el productor vitivinícola de Mendoza, el de aceitunas en Catamarca y los citrícolas de la Mesopotamia «todos vamos reduciendo hectáreas y quedamos a merced de los gobiernos provinciales interesados en que las actividades sigan».

Diagnosticó que, en el caso de las frutas de pepita, la mitad del costo de producción son impuestos: «De cada 10 kilos de manzana o pera que bajo de la planta, 5 se lo lleva al Estado en forma de impuestos, uno de los más importantes es el IVA, y eso no se observa en una atención hacia el sector para que siga produciendo».

El último informe estadístico del Senasa apuntó que hay 192 productores de peras y manzanas.

La localidad de San Patricio el Chañar es la que más producción de fruta de pepita tiene con 2.334 hectáreas y le sigue, lejos, Centenario con 888.

Rozza evaluó que en términos de exportación «los gobiernos no logran dar señales de estabilidad y queda a merced de lo que los privados puedan llegar a resolver y eso se nos vuelve bastante difícil».

La presión inmobiliaria genera que, frente a una actividad en retroceso, aparezcan otro tipo de negocios donde se compran chacras para hacer loteos, barrios privados u otro tipo de construcción. Apuntó, en ese aspecto, a las municipalidades que no logran un plan de urbanización entonces las ciudades crecen a merced de lo que diga el mercado.

«Hay barrios en medio de las chacras con todo lo que implica, mis abuelos llegaron hace más de 80 años y ahora tengo vecinos a los que le molestan los ruidos y se me hace difícil combatir las plagas, por ejemplo», describió.

Para combatir la carpocapsa se requiere hacerlo en bloque y de esa manera tener calidad para exportar y como en los barrios hay luces eso dificulta el trabajo.

El sector productivo en retroceso

Si se toma el año 2004 como base, el Producto Bruto Geográfico de la provincia de Neuquén creció un 7,47% hasta el 2019, antes de pandemia, pero el sector productivo tuvo un retroceso del 4,7%, según un informe de la dirección Provincial de Estadística y Censos.

Este indicador suma de los valores agregados en la producción de bienes y servicios generados por las unidades productivas dentro del territorio de Neuquén durante un año. Los principales resultados muestran un crecimiento en la economía de 7,47% a valores constantes y de 52,0% a valores corrientes en 2019, el último relevamiento.

Los cereceros en alza

En la provincia de Neuquén hay 569 hectáreas cultivadas con fruta de carozo donde se luce la producción de cereza con 240 hectáreas seguida por ciruela con 150.

La producción de esta fruta de carozo involucra aproximadamente a 9,5 trabajadores por hectárea por año entre permanentes y temporarios. En el caso de Neuquén, la actividad genera unos 2.300 empleos directos más los indirectos.

Según un informe del ministerio de Producción,entre las dos provincias exportan en promedio el 46 % de toda la cereza enviada al exterior del país. Siempre en base a los datos del Senasa, Neuquén cuenta con 42 productores y las localidades con mayor superficie de hectáreas cultivada son Vista Alegre (149), San Patricio del Chañar (37), Centenario (20), Neuquén (14), Senillosa-Arroyito (9), Añelo (7) y Plottier (4).

El transporte a los mercados externos se realizó en un 56% a través de barcos mientras que el 44% se realizó en forma aérea. Solo un 0,34% se hizo por transporte terrestre a mercados como Brasil.

Las principales variedades de cerezas producidas en Neuquén son Royal Dawn, Santina, Lapins, Regina, Skeena y Sweet Heart.