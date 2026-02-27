Fechas confirmadas para el pago a estatales de Río Negro: ¿cuándo empieza el cronograma?

El pago de sueldos a los trabajadores estatales de Río Negro comenzará a mediados de la próxima semana, según el cronograma correspondiente a los haberes de febrero de 2026. El esquema alcanza a personal de Salud, fuerzas de seguridad, Educación y organismos del Estado.

Sueldos estatales en Río Negro: cómo será el pago entre el 4 y el 6 de marzo

El calendario incluye una distribución por sectores a lo largo de tres días consecutivos. El cronograma busca ordenar el pago de salarios de la administración pública.

El miércoles 4 de marzo cobrarán los trabajadores de Salud Pública, incluyendo guardias y horas extras, además del personal de la Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario Provincial, de acuerdo con la información difundida.

El jueves 5 será el turno de docentes y porteros del sistema educativo provincial. La acreditación de los haberes continuará el viernes 6 con los agentes comprendidos en la ley 1844, Vialidad Rionegrina y las pensiones de Bomberos Voluntarios.

Ese último día también percibirán sus salarios los trabajadores de los poderes Legislativo y Judicial, junto con los Organismos de Control de la Provincia, completando así el cronograma de pago de sueldos de enero en Río Negro.