Fechas confirmadas para el pago a estatales de Río Negro: ¿cuándo empieza el cronograma?
El Gobierno de Río Negro confirmó el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de febrero 2026. El esquema incluye a Salud Pública, Policía de Río Negro, docentes, porteros y agentes de los tres poderes.
El pago de sueldos a los trabajadores estatales de Río Negro comenzará a mediados de la próxima semana, según el cronograma correspondiente a los haberes de febrero de 2026. El esquema alcanza a personal de Salud, fuerzas de seguridad, Educación y organismos del Estado.
Sueldos estatales en Río Negro: cómo será el pago entre el 4 y el 6 de marzo
El calendario incluye una distribución por sectores a lo largo de tres días consecutivos. El cronograma busca ordenar el pago de salarios de la administración pública.
El miércoles 4 de marzo cobrarán los trabajadores de Salud Pública, incluyendo guardias y horas extras, además del personal de la Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario Provincial, de acuerdo con la información difundida.
El jueves 5 será el turno de docentes y porteros del sistema educativo provincial. La acreditación de los haberes continuará el viernes 6 con los agentes comprendidos en la ley 1844, Vialidad Rionegrina y las pensiones de Bomberos Voluntarios.
Ese último día también percibirán sus salarios los trabajadores de los poderes Legislativo y Judicial, junto con los Organismos de Control de la Provincia, completando así el cronograma de pago de sueldos de enero en Río Negro.
