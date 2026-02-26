Los municipales de Neuquén cobrarán su salario este viernes 27 de febrero, igual que los estatales provinciales

La Municipalidad de Neuquén confirmó que este viernes 27 se realizará el pago de los haberes correspondientes al mes de febrero para la totalidad de los trabajadores municipales.

Será la misma fecha que se depositará el pago a los estatales provinciales.

Fecha para el pago de municipales de Neuquén

“El depósito se efectuará en el último día hábil del mes y con recursos propios del municipio, sin necesidad de asistencia financiera”, explicó el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky.

El funcionario destacó que el cumplimiento del cronograma salarial “es el resultado del ordenamiento de las cuentas públicas”.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la previsibilidad en el pago de sueldos contribuye a fortalecer la actividad económica local y a sostener el movimiento comercial de la ciudad.

Pago este viernes a estatales de Neuquén

También este viernes cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

Además, estarán depositados ese día en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN) los haberes del sector pasivo del ISSN.