Dibu Martínez fue la figura de los festejos del Aston Villa, campeón de la Europa League

El Aston Villa se consagró campeón de la Europa League y desató un interminable festejo por las calles de Birmingham. Los fanáticos llenaron la plaza principal este jueves y Emiliano Dibu Martínez, como referente y figura, lideró la celebración.

Como suele suceder en este tipo de eventos, los jugadores toman la palabra ante los hinchas y dan sus discursos. El arquero campeón del mundo no fue la excepción.

El festejo de Dibu Martínez y Emiliano Buendía con la copa de la Europa League

Cuando le llegó el turno de hablar, los fanáticos comenzaron a cantarle una particular canción: “El número uno del mundo, Emi Martínez, es el número uno del mundo”. Estas palabras ya se habían escuchado en el estadio del Besiktas en la final ante el Friburgo que terminó con victoria 3-0.

⚽ EL DIBU ANIMA LOS FESTEJOS



Emiliano Martínez agarró el micrófono en la celebración del Aston Villa por la Europa League y dijo unas palabras.



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Las cámaras oficiales captaron la emoción de Dibu que miraba atónito y con felicidad a la enorme cantidad de público. “Chicos, una sola cosa: la gente decía que solo ganaba títulos con Argentina. ¿Pero adivinen qué? Se equivocaron. Los quiero. Una cosa más, la gente decía que me iba a ir al Manchester United… ¡Se equivocaron!“, dijo, de manera desafiante, para despertar el griterío de los fanáticos.

Este comentario se refería a lo que sucedió en el inicio de la temporada, donde los rumores indicaban que el Dibu iba a ser traspasado a los Diablos Rojos y se generó una enorme controversia con los hinchas del Aston Villa.

Incluso, Martínez fue suplente en algunos partidos del semestre anterior, pero pudo revertir los cuestionamientos y recuperar su lugar de figura del equipo y de los fanáticos.