La «desaceleración argentina» arrastra a un gigante global: pierde 29.000 millones de dólares

La multinacional Fiserv, una de las principales empresas de servicios financieros que opera en más de 100 países y maneja marcas clave como PosNet en Argentina, sufrió una abrupta caída bursátil. Representó una pérdida masiva de 29.000 millones de dólares, equivalente al 43% de su valor de mercado. El CEO global de Fiserv, Mike Lyons, explicó que la principal razón para reajustar la proyección de crecimiento fue la «desaceleración del crecimiento en Argentina».

Este desplome sorprendió a los inversores, quienes consideraban a la firma estadounidense como un pilar de estabilidad en el sector tecnológico bancario.

Según reportó el diario británico Financial Times, la compañía recortó drásticamente su estimación de crecimiento de ingresos para todo el año, bajando de una proyección inicial del 10% a un magro 3,5% o 4%. Esta nueva previsión implica que la empresa prevé casi nula expansión en el cuarto trimestre. Entre los factores que forzaron esta revisión, la compañía mencionó explícitamente el impacto de la desaceleración de su negocio en Argentina.

Aunque las operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá representan solo el 15% de los ingresos consolidados de Fiserv, la filial argentina había sido un motor desproporcionado: en 2024, representó más del 60% del crecimiento global total de la compañía.

El Financial Times apuntó que la alta inflación y las elevadas tasas de interés argentinas fueron el “motor” que permitió ese salto en facturación y resultado operativo durante los últimos dos años, beneficiando enormemente a su negocio de anticipación de pagos.

El fenómeno de la «ganancia inflacionaria» se modera

Lyons detalló que el fuerte crecimiento que experimentó la filial en 2023 y 2024 (llegando a sumar hasta 10 puntos porcentuales al crecimiento global total de Fiserv) se debió a condiciones extraordinarias del mercado local, impulsadas por las altísimas tasas e inflación.

Con la llegada del gobierno de Javier Milei y la posterior moderación de la inflación, el escenario para la firma cambió. Si bien el crecimiento orgánico de la filial argentina durante este año fue del 56% (aportando dos puntos porcentuales al crecimiento global), el margen operativo local duplica el promedio general.

Lyons fue claro al señalar que, si se excluyera el caso argentino, el crecimiento de ingresos del grupo habría sido de un solo dígito medio en los últimos dos años.

El directivo global también reveló que la proyección original para 2025 esperaba que la ralentización en Argentina fuera compensada por un mejor desempeño en otros mercados, pero esto no se concretó, sumándose problemas en los negocios centrales de Fiserv en Estados Unidos y Canadá, que también se desaceleraron.

A pesar del cambio, Fiserv redobla la apuesta

Pese a que la «ganancia inflacionaria» se modera, la cúpula de Fiserv mantiene su compromiso con el mercado local. El gerente general para Latinoamérica Sur, Juan Ignacio de la Torre, puso en contexto las declaraciones del CEO, destacando que Fiserv aprobó «inversiones significativas” para seguir consolidando su posición en el mercado argentino, donde son un jugador central en el negocio de adquirencia con PosNet y Clover.

Esto significa que, aunque la rentabilidad extraordinaria de los últimos dos años comience a moderarse, la empresa buscará sostener su oferta de servicios y capacidad de innovación en un entorno menos impulsado por el ciclo inflacionario. El aporte de la filial argentina sigue siendo importante y, según el análisis de la empresa, la reversión parcial del ciclo macroeconómico exige un ajuste de estimaciones, pero no un retiro.