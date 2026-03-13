Conflicto en Medio Oriente: Estados Unidos afirma que el líder supremo iraní Ali Khamenei fue herido y está oculto

El conflicto en Medio Oriente se mantiene y en una nueva jornada de fuego cruzado, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, está «herido, probablemente desfigurado y escondido».

Estados Unidos afirma que el líder supremo iraní fue «herido y ocultado»

Hegseth pronunció estas declaraciones en el Pentágono, pero «sin aportar pruebas» sobre el estado de Mojtaba Jamenei, según informó la agencia The Associated Press. «Sabemos que el nuevo supuesto -y no tan supremo- líder está herido y probablemente desfigurado», declaró el funcionario estadounidense.

Israel mantiene la sospecha de que Jamenei resultó herido al comienzo de la guerra ya que no apareció en público desde que asumió el liderazgo.

Por su parte Hegseth aseguró que el nuevo líder iraní «carece de legitimidad» y que habla de unidad después de «asesinar a decenas de miles de manifestantes», en referencia a las protestas que comenzaron a finales del año pasado. El jefe del Pentágono aseguró que Khameneí tiene “miedo” y que gran parte de su familia, incluido su padre y anterior líder supremo ha muerto en los ataques.

Los más recientes informes bélicos dan cuenta de 15.000 objetivos atacados en las últimas horas por Estados Unidos e Israel.

El mensaje de Mojtaba Jamenei en su primera aparición

En un comunicado leído en el medio estatal, Jamenei solicitó a los países del Golfo que cierren las bases militares de Estados Unidos, atacadas por Irán en represalia por la campaña israeloestadounidense emprendida el 28 de febrero contra la república islámica. «Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible. Deben haberse dado ya cuenta de que la afirmación de que Estados Unidos garantiza la seguridad y la paz no es más que una mentira«, dijo Jamenei.

El nuevo líder de 56 años, que sucedió a su padre Alí, asesinado el 28 de febrero al inicio de la ofensiva, prometió vengar hasta el final a las víctimas de las bombas israelíes y estadounidenses.

«Por el momento se ha concretado una pequeña parte de esa venganza, pero mientras no se complete, esto será una de nuestras prioridades», enfatizó.

Y añadió: «Les aseguro a todos que no dudaremos en vengar la sangre de sus mártires«.

Con información de NA, Infobae y The Associated Press