Luis Caputo volverá a reunirse con la directora del FMI, Kristalina Georgieva: evaluarán un programa financiero

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza, participarán desde el próximo martes en Bangkok en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, donde mantendrán encuentros clave con la cúpula de los organismos multilaterales y referentes financieros globales para revisar las metas y el financiamiento de cara al próximo periodo.

El medio Infobae mencionó que el titular del Palacio de Hacienda y su segundo integrarán una agenda intensa que incluirá reuniones bilaterales y paneles de discusión en la capital tailandesa. Entre los principales objetivos se destaca la evaluación de los esquemas de financiamiento externo y el análisis de la coyuntura macroeconómica junto a los principales líderes de las instituciones financieras internacionales.

Durante las jornadas de trabajo en el continente asiático, Caputo y Daza concretarán un nuevo encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Asimismo, mantendrán reuniones de trabajo con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el brasileño Ilan Goldfajn, para coordinar la agenda conjunta de los próximos meses.

La participación oficial no se limitará a las instituciones financieras multilaterales tradicionales, sino que abarcará un rol activo en los espacios de debate regional. Los funcionarios nacionales formarán parte de una reunión especial junto a sus pares latinoamericanos y a representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI para analizar el desempeño económico de la región.

Como parte formal de las actividades institucionales en el marco de la Asamblea Anual, el ministro argentino también intervendrá en la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20. En paralelo, disertará como orador principal en un panel temático organizado por el Banco Mundial enfocado en el crecimiento a través de las reformas estructurales en América Latina y el Caribe.

Los Desafíos macroeconómicos de 2026 y la proyección de compromisos hacia 2027

La agenda continuará con la participación del jefe de Hacienda en un desayuno de trabajo con los representantes de las principales economías del G20 para debatir sobre los escenarios financieros globales actuales. Además, estará presente en los debates del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el órgano político que define las directrices operativas que deben seguir la gerencia y el staff técnico de los organismos.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva.

Uno de los principales desafíos planteados para el equipo económico consiste en garantizar la estabilidad del programa financiero para lo que resta de 2026 y proyectar los compromisos de 2027. Las gestiones ante los organismos multilaterales y los contactos bilaterales con pares de otros países buscan ofrecer herramientas de cobertura frente a un contexto internacional signado por mayores exigencias de liquidez.

Las tasas globales y cobertura financiera local

El programa financiero diseñado por el Ejecutivo quedó recientemente bajo la atención del mercado a raíz de la suba de tasas en las plazas internacionales y la pausa temporaria en las emisiones de bonos locales. En este escenario, la Secretaría de Finanzas evalúa alternativas para completar las colocaciones previstas de deuda, priorizando el uso de «amortiguadores» internos en caso de que las condiciones externas no resulten favorables.

El debate central se originó tras el freno transitorio en las licitaciones del bono en dólares Bonar 2029, un título clave mediante el cual el Palacio de Hacienda proyectaba captar fondos significativos durante este ejercicio. No obstante, desde la cartera económica señalaron que un eventual faltante no altera de forma crítica el equilibrio fiscal alcanzado ni desestabiliza las proyecciones globales de caja previstas para el corto plazo.