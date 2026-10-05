Las ventas minoristas tuvieron un leve respiro en septiembre, según CAME: subieron 0,3% aunque cayeron contra agosto

Descuentos y cuotas sin interés, las herramientas que usaron los comercios para sostener las ventas en septiembre. (Foto: archivo Clarín Fotografía)

Las ventas minoristas pyme registraron en septiembre una suba real de 0,3% interanual, aunque cayeron 1,2% frente a agosto en la medición desestacionalizada. Con este resultado, el sector acumula en lo que va del año una baja de 2,1%, una caída algo menor que el -2,4% que marcaba hasta el mes previo.

Los datos se desprenden del Índice de Ventas Minoristas Pyme elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en base a un relevamiento realizado entre el 24 de septiembre y el 2 de octubre sobre 1.150 comercios de todo el país.

La leve mejora interanual se dio frente a una base de comparación baja, ya que en septiembre de 2025 las ventas habían retrocedido 4,2%. Asimismo, se trata del primer dato interanual positivo desde junio.

Ventas minoristas pyme: variación interanual Últimos 18 meses, en %. Ventas a precios constantes. Fuente: CAME, Índice de Ventas Minoristas Pyme.

Qué rubros crecieron y cuáles cayeron en la medición de CAME

En el desagregado sectorial, cinco de los siete rubros mostraron variaciones interanuales positivas. El mayor incremento se dio en textil e indumentaria (+5%), seguido por calzado y marroquinería (+3,5%), ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (+3,3%), farmacia (+1,5%) y perfumería (+0,7%).

En contraste, los dos sectores que retrocedieron fueron bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-3,4%) y alimentos y bebidas (-3,1%).

Ventas minoristas pyme por rubro Variación interanual de septiembre de 2026, en %. Fuente: CAME, Índice de Ventas Minoristas Pyme.

En el rubro de alimentos y bebidas, la demanda se concentró en la reposición diaria, con preferencia por opciones económicas y presentaciones fraccionadas. En las carnicerías se acentuó la sustitución de cortes vacunos por pollo, al tiempo que los supermercados y cadenas mayoristas sumaron mayor presión competitiva sobre el comercio minorista.

En ferretería, el repunte estuvo apuntalado por refacciones, mantenimiento y arreglos de urgencia, mientras que los materiales pesados y las obras nuevas continuaron frenados.

Por su parte, en textil y calzado las operaciones se sostuvieron con reposiciones puntuales, cambios de talle, liquidaciones de mercadería de invierno y el uso de cuotas sin interés como herramienta clave para concretar ventas.

Expectativas comerciales e inversiones: la mirada sobre los próximos meses

Al evaluar el estado de sus negocios, el 50,2% de los comerciantes consultados señaló que su empresa se mantuvo igual que hace un año, lo que significó un alza de 2,8 puntos respecto de agosto. En tanto, el 44,3% afirmó que su situación empeoró (-2,2 puntos frente al mes previo) y solo el 5,6% reportó una mejora.

De cara a los próximos 12 meses, el 41,8% espera un escenario más favorable, el 44,1% proyecta que se mantendrá igual y el 14,1% prevé un empeoramiento.

Pese a ese panorama, la cautela continúa dominando las decisiones de capital: el 55,7% de los propietarios considera que no es un buen momento para invertir (2,2 puntos menos que en agosto), el 31% no definió su postura y solo un 13,4% manifestó disposición para volcar nuevas inversiones.

Hacia adelante, rubros como perfumería y bazar concentran sus expectativas inmediatas en el movimiento comercial que genere el Día de la Madre.