Fuerte reacción de los mercados en Brasil tras la victoria de Bolsonaro: cómo impacta en la Argentina

El candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, tras imponerse en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Su triunfo desató un rally en los mercados financieros. (Foto: AFP)

El desenlace de la primera vuelta electoral en Brasil generó un fuerte cimbronazo en el mapa político y financiero regional. Contra los pronósticos dominantes de los sondeos previos, el espacio de Flávio Bolsonaro se impuso por una diferencia cercana a los dos puntos sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, posicionándose de cara al balotaje.

En el plano bursátil, la respuesta de los inversores fue inmediata. Las operaciones previas en Wall Street anticiparon un salto superior al 13% en los activos brasileños, acompañado por un retroceso del tipo de cambio ante la expectativa de un masivo ingreso de divisas a ese mercado.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el economista y periodista especializado Pablo Wende analizó el resultado que definió como un «bolsonarazo». Sin embargo, descartó de plano que la suba de bonos y acciones del país vecino termine derramando beneficios sobre la plaza financiera local.

«En este caso, cuando los inversores festejan por un resultado como es el de Brasil, no es que ponen diez dólares allá y dos a la Argentina por las dudas», advirtió el analista.

«Es más, por ahí lo que dicen es: ‘La plata que tengo destinada para Latinoamérica la voy a poner más en Brasil y menos en Argentina’«, remarcó el especialista.

Bolsa de Brasil y cotización del dólar: por qué los mercados no derraman en Argentina

La disparidad en el comportamiento de los inversores radica en dos realidades macroeconómicas muy distintas. Mientras la plaza brasileña transitó una campaña electoral ordenada, la economía argentina todavía enfrenta un escenario de alta volatilidad.

«Brasil está en una etapa mucho más madura que la Argentina en ese sentido. Nadie se esperaba grandes cambios ganara Bolsonaro o ganara Lula», explicó Wende.

En esa línea, detalló los indicadores del país vecino: «Brasil tuvo un período preelectoral muy tranquilo, con la bolsa acumulando una suba del 30% en el año y el riesgo país en 200 puntos o menos. Si ganaba Lula tampoco iba a pasar gran cosa en los mercados; podía caer un poquito o subir el dólar, pero nada relevante».

Para el analista, el salto de precios actual responde al factor sorpresa frente a un muestreo de opinión pública que falló de punta a punta. «Las derrotadas fueron las encuestadoras: el 90% debatía por cuánto iba a ganar Lula y prácticamente ninguna lo daba ganador a Bolsonaro», apuntó.

«Hoy vamos a tener suba de las acciones, caída del tipo de cambio y mucha plata ingresando a Brasil, pero no hay que esperar que esos fondos se trasladen a nuestros activos», enfatizó.

Qué pasa con Javier Milei, el Mercosur y las elecciones: la advertencia de los oficialismos

En el plano geopolítico, un eventual retorno pleno de la derecha al poder en Brasilia altera el equilibrio regional y repercute de manera directa en la Casa Rosada. En caso de convalidarse el triunfo en la segunda vuelta, el presidente Javier Milei sumaría un aliado doctrinario clave para su agenda exterior.

«Por un lado, Milei está exultante porque ganó su amigo Bolsonaro y va a tener un socio muy importante en el Mercosur«, analizó Wende durante la entrevista. «Milei viene abogando por un bloque mucho más abierto y flexible. Lula venía postergando la aprobación del acuerdo con la Unión Europea; con Bolsonaro eso va a fluir», agregó.

Sin embargo, el economista planteó una advertencia de fondo para el Gobierno nacional a partir de lo que dejó el comportamiento electoral de los votantes en la región.

«No es que se le alinearon los planetas a Milei de manera aislada, sino que los oficialismos están perdiendo en casi toda la región, como sucedió en Chile, Perú, Colombia y Uruguay. Son sociedades con poca paciencia que quieren resultados rápidos», señaló.

En ese sentido, analizó el desgaste del mandatario brasileño: «La estabilidad económica o tener la inflación baja claramente no le alcanzó a Lula. Había prometido que la gente iba a volver a comer picanha y eso no sucedió; hay un problema de ingresos y la gente busca un cambio«.

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