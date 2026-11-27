El empresario Esteban Wolf, fundador de nueve compañías y CEO del grupo que reúne marcas como Guapaletas, Chocorísimo, Persicco y Abuela Goye, llegó este viernes a Roca para compartir su experiencia en el mundo de los negocios. La actividad se realizó en el auditorio de Diario RÍO NEGRO, como parte del tercer encuentro del ciclo Roca Futuro.

Durante la charla, Wolf repasó los comienzos de sus emprendimientos, los errores que marcaron su recorrido y las decisiones que le permitieron desarrollar sus empresas. También puso el foco en las dificultades que atraviesan quienes buscan iniciar un negocio en el país, con una mirada que combinó experiencias personales y recomendaciones para quienes tienen proyectos propios.

Uno de los mensajes centrales de su exposición fue que no hay que esperar condiciones económicas o políticas ideales para comenzar. «Para mí no hay que bajar los brazos. Uno tiene que emprender independientemente de la política de turno, del presidente, del ministro de Economía. Si esperás el momento ideal, nunca va a arrancar. No hay en el mundo un momento ideal para empezar a emprender», sostuvo.

En ese sentido, recordó que lleva más de tres décadas desarrollando negocios bajo distintos gobiernos y remarcó que los ciclos políticos no deberían determinar las decisiones de quienes buscan construir una empresa: «Los presidentes duran cuatro años u ocho años y tu carrera de emprendedor, de empresario dura toda la vida», explicó.

Wolf también hizo hincapié en que los proyectos requieren tiempo y perseverancia. Para graficarlo, mencionó un estudio según el cual el 82% de las compañías cierra durante sus primeros 42 meses de vida. Según su interpretación, muchas veces el problema no está relacionado exclusivamente con el contexto económico, sino con decisiones internas: la falta de planificación, el desconocimiento de los costos o el abandono prematuro del proyecto.

«Lo importante es entender que una empresa es a largo plazo», afirmó. Y agregó: «No hay una carrera perfecta en la empresa. Siempre tenés altibajos, siempre tenés vaivenes, siempre tenés golpes».

Los comienzos y los errores como parte del camino

Otro de los momentos de la charla estuvo dedicado a sus primeros emprendimientos y a las dificultades económicas que tuvo que atravesar. Wolf recordó que llegó a vender camisas para hombres en un puesto de La Salada con el objetivo de reunir dinero y afrontar una deuda.

La experiencia, según relató, le dejó aprendizajes sobre negociación, comercialización y adaptación a las circunstancias: «No tenés que empezar ahora con algo gigante, tenés que empezar chiquito», fue uno de los conceptos que desarrolló al hablar de los primeros pasos de un emprendimiento.

A partir de esa historia, buscó transmitir que no es necesario comenzar con una estructura empresarial grande para poner en marcha una idea.

También planteó que es importante identificar qué actividades le gustan a cada persona y convertir ese interés en una oportunidad concreta. Como ejemplo, mencionó casos de pequeños negocios que comenzaron vendiendo sus productos a familiares y conocidos y que, con el tiempo, lograron construir una clientela estable.

En su exposición también compartió parte de la experiencia detrás de Guapaletas, una de las marcas del grupo. Contó que, cuando comenzó a analizar el negocio, detectó problemas en los costos de fabricación y decidió revisar el proceso productivo junto con el equipo de trabajo.

La reorganización de la producción, la incorporación de mejoras y el aprovechamiento del volumen de fabricación fueron algunos de los cambios que mencionó. También explicó que las promociones pueden funcionar como una herramienta para acercar nuevos consumidores y generar compras posteriores.

Las oportunidades para emprender en Argentina

Después de la actividad, Wolf dialogó con RÍO NEGRO y se refirió a los sectores que actualmente presentan oportunidades para desarrollar nuevos negocios. En ese sentido, destacó el movimiento de las industrias vinculadas a los recursos naturales.

«Hoy estamos en un boom del gas, el petróleo y te diría cualquier empresa de servicio que le dé servicios a las industrias mineras también», señaló al ser consultado sobre las actividades que pueden ofrecer mayor rentabilidad.

Sin embargo, aclaró que no existe un producto que garantice mejores resultados que otro. Para el empresario, la clave está en conocer los números antes de poner en marcha una iniciativa. «Todos los productos son rentables, lo que hay que hacer es hacer bien los números», sostuvo.