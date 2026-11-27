España se prepara para las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, en las que se elegirán los integrantes del Congreso de los Diputados y el Senado. El Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Vox concentran la atención de la campaña, que tuvo su último gran debate televisivo este jueves, con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau.

Los últimos sondeos ubican al PP por delante del PSOE, aunque con una diferencia que se redujo durante la campaña. La inmigración, la vivienda, la economía y los posibles acuerdos para formar Gobierno fueron algunos de los principales ejes de discusión.

A qué hora se vota en España y cuándo se conocerán los primeros resultados

Las mesas electorales abrirán este domingo 29 de noviembre a las 9 y cerrarán a las 20 en la España peninsular. En horario argentino, la votación se desarrollará entre las 5 y las 16.

En Canarias regirá el mismo horario local, de 9 a 20, equivalente a las 6 y las 17 en Argentina.

El Ministerio del Interior informará sobre la constitución de las mesas a las 10.30 (6.30 de Argentina). Los reportes de participación se darán a conocer a las 14.30 y a las 18.30 (10.30 y 14.30 en Argentina).

Los primeros resultados provisorios del Congreso y el Senado comenzarán a difundirse a partir de las 21 en España (17 en Argentina), una vez cerrados los centros de votación en Canarias.

Cómo se elige al presidente del Gobierno español

Los ciudadanos no eligen directamente al presidente del Gobierno en las urnas. En las elecciones generales votan a los representantes de las Cortes Generales, integradas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

Después de los comicios, el Congreso es el encargado de elegir al jefe del Ejecutivo mediante un procedimiento parlamentario conocido como investidura. Para ser investido en primera votación, el candidato necesita mayoría absoluta; si no la consigue, puede ser elegido en una segunda votación por mayoría simple.

Por eso, además de los resultados de cada partido, serán determinantes los acuerdos y las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas.

Qué dicen las últimas encuestas: PP, PSOE y Vox

Los últimos sondeos publicados antes del período de prohibición electoral muestran al Partido Popular como primera fuerza, seguido por el PSOE y Vox.

El promedio de encuestas de El País, actualizado el 24 de noviembre, ubicó al PP con el 31,5% de intención de voto, al PSOE con el 29% y a Vox con aproximadamente el 18%.

El relevamiento también registró una reducción de la distancia entre los dos principales partidos. Cuando se convocaron las elecciones, la diferencia entre el PP y los socialistas rondaba los seis puntos porcentuales; en la última actualización, era inferior a 2,5 puntos.

La legislación española prohíbe publicar encuestas electorales durante los cinco días previos a la votación. Por eso, los últimos sondeos difundidos corresponden a los días anteriores al 24 de noviembre.

Qué dejó el último debate entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau

Este jueves 26 de noviembre se realizó el último debate televisivo de la campaña, con la participación de Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).

El encuentro estuvo organizado en cinco bloques: vivienda, economía y fiscalidad, políticas sociales y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior.

Uno de los cruces más comentados fue el protagonizado por Feijóo y Colau. El candidato del PP le dijo a la dirigente del Frente Amplio “usted calladita”, una expresión que generó cuestionamientos de Sánchez, quien lo acusó de machismo. Feijóo se mostró dispuesto inicialmente a retirar la frase, aunque luego volvió a defender su intervención.

La inmigración también ocupó un lugar central. Abascal cuestionó las políticas migratorias del Gobierno, mientras que Sánchez y Colau defendieron sus posiciones frente a los planteos de la derecha.

Los posibles acuerdos posteriores a las elecciones atravesaron buena parte de la discusión, en un escenario en el que los resultados parlamentarios serán determinantes para la formación del próximo Gobierno.

La inmigración, uno de los temas más polarizantes de la campaña

La situación migratoria en las Islas Canarias volvió a ocupar un lugar destacado en la discusión electoral española.

En uno de los cayucos que llegaron el martes pasado a El Hierro, la isla más occidental del archipiélago, había un cuerpo. En otra embarcación viajaba un bebé de cuatro días, cuya madre había dado a luz durante la travesía por el Atlántico.

Ese día, alrededor de 2.000 personas llegaron a la isla en embarcaciones precarias que habían partido de Senegal y Gambia. Según los datos mencionados durante la cobertura de la campaña, más de 26.000 personas desembarcaron en Canarias en lo que va del año, cerca de la mitad durante noviembre.

La llegada de migrantes por vía marítima y las condiciones de esas travesías se convirtieron en uno de los asuntos centrales de la discusión entre los partidos, con posiciones diferentes sobre las políticas de recepción, regularización y deportación.